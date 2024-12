Le titre, initialement prévu pour sortir cette année sur Nintendo Switch et d’autres plateformes, est désormais repoussé au premier trimestre 2025. Argonaut a expliqué qu’« un peu plus de temps est nécessaire pour apporter les touches finales et garantir que le jeu atteigne les normes élevées que nous visons et que vous méritez ».

En plus d’un lancement numérique, Croc: Legend of the Gobbos est également prévu en version physique.

Nous avons une mise à jour importante concernant la sortie du remaster de Croc: Legend of the Gobbos. Après une réflexion approfondie, nous avons décidé de repousser le lancement au premier trimestre 2025. Cette décision n’a pas été prise à la légère, mais nous pensons qu’un peu plus de temps est nécessaire pour apporter les touches finales et garantir que le jeu atteigne les normes élevées que nous visons et que vous méritez.

Nous comprenons qu’après 27 ans d’attente, cette nouvelle puisse être un peu décevante, surtout avec la période des fêtes qui approche. Cependant, notre objectif a toujours été de proposer un jeu de qualité et parfaitement soigné qui saura réellement vous ravir. Nous apprécions votre patience et votre soutien alors que nous travaillons à offrir le meilleur retour possible de Croc.

Merci à tous pour votre compréhension et votre enthousiasme continu. Nous avons hâte que vous puissiez retrouver toute la magie de Croc !