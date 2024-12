De nouvelles rumeurs circulent concernant à la fois la révélation et la date de sortie de la Nintendo Switch 2, ainsi qu’un portage apparent de Kirby : Planet Robobot sur la console actuelle de Nintendo.

Les spéculations d’aujourd’hui proviennent du podcast Nate the Hate (disponible ici). NateDrake, connu pour ses prédictions autour de Nintendo et de l’industrie du jeu vidéo, a évoqué une possible présentation de la Nintendo Switch 2 entre la seconde moitié de janvier et début février. Étant donné qu’une annonce est attendue avant la fin de l’exercice fiscal en mars 2025, cela semble plausible. De plus, le prochain briefing financier de Nintendo est prévu pour le 4 février.

NateDrake indique également qu’il a entendu parler d’un événement dédié à la Nintendo Switch 2 qui se tiendrait en mai. La console viserait une sortie entre fin mai et juin.

Ce n’est pas la seule rumeur. Concernant l’actuelle Nintendo Switch, un portage de Kirby : Planet Robobot serait prévu pour 2025. On ne sait pas encore si Planet Robobot sera un portage simple en HD ou s’il inclura du contenu supplémentaire.