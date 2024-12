Extra Coin est un jeu qui mélange la narration et le sport, développé par les Italiens de CINIC Games. Le jeu a débarqué sur l’eShop de la Nintendo Switch le 8 octobre 2024 au tout petit prix de six euros. Est-ce qu’il faut se laisser tenter par cette aventure au tarif très accessible ?

À l’heure actuelle, c’est-à-dire en version 1.3.0, un bug autour d’un ultime rend la complétion de l’aventure très compliquée, voire impossible.

Un jeu très touchant abordant de belles thématiques

Extra Coin est un jeu dans lequel nous incarnons Mika, une presque-adulte élevée par son grand-père vivant en Chine. Ses parents sont partis il y a longtemps pour vivre dans l’Arcade, sorte de monde alternatif VR à la Ready Player One, où les gens viennent pour échapper à la guerre civile qui paralyse le monde.

Mika sera adulte dans quelques jours, ce qui veut dire pour elle qu’elle aura bientôt accès à ce monde merveilleux où se trouvent ses parents. Sauf que pendant cette même période, son grand-père, Tao, décède.

Mika, après quelques jours de deuil, fête son anniversaire seule avec son chat. Pour fuir cette solitude, elle décide de retrouver ses parents dans l’Arcade.

Ce monde alternatif est régi par des règles très strictes, voire totalitaires ; outre le fait que l’utilisateur accepte globalement de livrer son âme en signant les conditions d’utilisation, les joueurs doivent vivre selon un emploi du temps liberticide.

Sous peine d’être emprisonnés par les modérateurs, nous devons suivre les deux boucles obligatoires de l’Arcade. La première est une sorte de temps libre, dans lequel nous devons nous entraîner.

La deuxième boucle est celle du duel, dans laquelle nous allons récolter les fruits de notre travail en affrontant un joueur aléatoire dans une sorte de match de squash.

Dans Extra Coin, il y a la partie narrative et la partie « sport ». Dans la partie narrative, nous suivons Mika en pleine quête existentielle dans le métavers.

Dans la partie sport, nous allons d’abord faire des mini-jeux divers afin d’améliorer nos statistiques. Certains mini-jeux nous demandent d’appuyer rapidement sur une touche, d’autres nous demandent un bon timing ou de la mémoire.

Il y a trois statistiques dans le jeu : la force, la vitesse, ainsi que la dextérité. Cette dernière donnée nous permet de faire des tirs avec de l’effet. Une balle envoyée avec énormément de dextérité peut tourner plusieurs fois sur elle-même.

Un mélange étonnant avec un dérivé du squash

Nous pouvons aussi équiper notre personnage d’ultime et d’objets qui modifieront la façon dont nous jouons. Ces objets sont achetables un peu partout dans le métavers. Nous pourrons devenir un géant, créer un mur temporaire à la place du filet, ou encore envoyer notre balle à la vitesse de la lumière.

Après l’entraînement, nous devrons ensuite défier un adversaire. Les matchs dans Extra Coin ressemble à du squash mélangé à du tennis. Nous affrontons nos adversaires en face-à-face. Nous retirons de la vie à l’adversaire à chaque fois que la balle touche le mur derrière lui. La victoire s’obtient une fois que l’adversaire n’a plus de vie.

Il y a les combats « normaux » qui se font en un seul set et les combats de boss, qui se font en deux sets gagnants. En cas d’égalité sur les deux premiers sets, nous avons le droit à un tie-break pour départager les deux adversaires.

Notre personnage possède une panoplie de coups (tir puissant, slice), son ultime, ainsi qu’un bond afin de remporter la partie. Gagner nous permet d’obtenir de l’argent pour acheter les objets et les ultimes.

Dans son entièreté, Extra Coin est un jeu sympathique, mais inégal. La partie narrative est intéressante, le jeu propose une belle réflexion autour de la dépression, celle que l’on vit et celle que l’on subit quand nous sommes le proche d’une personne dépressive.

Le début d’Extra Coin est par ailleurs magnifique, présentant avec justesse le deuil d’une façon que nous voyons peu dans le jeu vidéo. D’autres passages du jeu sont très touchants, et l’histoire comporte son lot de révélations.

Malheureusement, le rythme du jeu, qui oblige le joueur à découper les périodes d’histoire et de duel, ralentit trop l’expérience. De plus, l’écriture est un peu « jeune », dans le sens où les intentions sont bonnes mais la structure est éparse et mal maîtrisée, laissant alors au joueur des trous d’air dans le récit.

Mais un bug à cinq minutes de la fin qui frustre

Le gameplay est dans cette même veine. L’idée du duel de squash-tennis est intéressante, mais ces combats deviennent très rapidement répétitifs. La répétitivité inhérente à la société presque totalitaire du métavers n’arrive pas à s’intégrer avec la narration comme l’avait fait CorpoNation: The Sorting Process.

Le gameplay n’est pas assez poussé, il n’évolue pas, et l’intérêt des matchs s’avère très limité. Par ailleurs, nous faisons tout en fin de partie pour esquiver les entraînements et les combats afin d’avancer dans l’histoire.

Malgré ses défauts, Extra Coin reste une belle aventure à essayer sur Nintendo Switch… A condition que les développeurs corrigent un bug très gênant qui empêche presque la complétion du jeu.

Il y a un ultime qui nous permet de devenir géant pendant un certain temps. Cependant, à la fin de celui-ci, notre personnage se retrouve bloqué dans les quatre coins du terrain, nous rendant alors totalement inaptes pour le duel.

Le problème, c’est que le boss final possède un ultime qui copie tous les ultimes, dont celui qui permet de devenir géant. Nous nous retrouvons donc bloqués dans les quatre coins du terrain, condamnés à perdre en boucle. Ce bug est vraiment frustrant car il intervient vraiment à cinq minutes de la fin du jeu.

Sans ce bug, nous recommanderions volontiers Extra Coin, qui promet une aventure assez courte mais plus qu’adaptée à son prix (quatre à six heures de jeu pour six euros), qui parle de façon originale et juste d’un sujet trop peu abordé dans l’industrie vidéoludique.

Le pixel art est joli, réussissant à proposer une patte graphique originale et pleine de couleur. Les musiques sont aussi intéressantes, en parfaite adéquation avec l’histoire même si elles ne sont pas non plus mémorables.

Nous vous joignons une vidéo de vingt-six minutes réalisée par nos soins, sans commentaires.