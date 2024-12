Mindscape et l’auteur à succès Dav Pilkey ont la grande joie de vous annoncer la sortie de Super Chien : Mission impossible ! Désormais disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, PC (Steam), Xbox Series X|S et Xbox One, ce premier jeu vous invite à découvrir le monde plein d’humour et d’action de Super Chien. Rejoignez votre héros préféré, Petit Pistache et 80-HD qui deviennent The Bark Knight, Cat Kid et Lightning Dude. Les Super Copains vont mener une mission pleine d’humour, de courage et d’héroïsme. Ce premier jeu de plateforme pour toute la famille allie l’humour et le charme hilarant de la série iconique de Pilkey.

Pour bien marquer la sortie du jeu, la bande-annonce a également été dévoilée. Plongez dans le monde d’aventures hilarant de Super Chien. Cet univers s’étendra encore plus à la sortie du film Super Chien, dont la sortie est prévue en janvier 2025 !

Dans Super Chien : Mission impossible, résolvez des énigmes et vivez une expérience palpitante parfaite pour les enfants et leur famille.

À propos de Super Chien : Mission impossible

Dans Super Chien : Mission impossible, explorez 50 niveaux uniques inspirés des lieux cultes de l’univers de Super Chien, comme la mairie, l’usine de super guimauves ou le commissariat.

Retrouvez dans chaque zone des défis de jeu de plateforme, des secrets cachés et des interactions dans le style inimitable de Pilkey. Incarnez tour à tour Super Chien, Petit Pistache et 80-HD. Utilisez les capacités spéciales des Super Copains : The Bark Knight plane dans les airs, Cat Kid est agile et Lightning Dude est très costaud.

Grâce à des gadgets tels que le grappin ou les bottes-fusées, affrontez des méchants que vous connaissez déjà et travaillez en équipe pour surmonter tous les obstacles impossibles.

Fonctionnalités clés :

50 niveaux passionnants : explorez des endroits cultes de l’univers de Super Chien et relevez de nombreux défis de jeu de plateforme.

Un vrai travail d’équipe au sein des Super Copains : incarnez tour à tour Super Chien, Petit Pistache et 80-HD qui se transforment en Super Copains ! Découvrez The Bark Knight, Cat Kid et Lightning Dude.

Des gadgets à débloquer : découvrez de nouveaux gadgets comme les bottes-fusée et le grappin pour vous déplacer et percer les secrets de chaque niveau.

Une rejouabilité infinie et des éléments à collectionner : revisitez les niveaux avec de nouvelles capacités pour accéder à des zones cachées, sauver des membres du Comic Club et obtenir toujours plus de récompenses.

Des animations inspirées des BD : savourez des animations dans le style unique de Pilkey, accompagnées d’effets sonores et d’images pleines d’humour.