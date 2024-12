La fin d’année arrive bientôt ! Êtes-vous impatients pour les fêtes ? Trop, peut-être ? Ne vous inquiétez pas, pour attendre, il y a toujours notre sélection hebdomadaire des promotions sur l’eShop. Et cette semaine, la sélection est belle !

Pikmin 4

39,99€ au lieu de 59,99€

Pikmin 4 en promotion, c’est très rare, et le jeu connait sa plus grosse promotion ! Pikmin 4 est actuellement sur l’eShop au prix de 39,99€ au lieu de 59,99€ jusqu’au 15 décembre.

Les promotions chez Nintendo, c’est vraiment aléatoire alors il faut en profiter dès qu’elles arrivent ! Pikmin 4 est un jeu peut-être « trop » simple, mais il promet de belles heures de jeux si vous aimez les petites créatures feuillues ! Notre testeur lui avait mis la note de 7 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Among Us

2,57€ au lieu de 4,29€

Une promotion sympathique pour les fêtes de fin d’année ! Among Us est disponible sur l’eShop à 2,57€ au lieu de 4,29€ jusqu’au 1er janvier.

Among Us est un jeu multijoueur dans lequel il faudra réaliser des tâches d’entretien de son vaisseau… Rien de plus simple, sauf qu’au milieu de tout ça, un imposteur rôde et cherche à tuer tous les autres joueurs sans être repéré ! Nous n’avons pas de test, mais vous pouvez nous faire confiance, c’est un super jeu ! (à condition que vos amis, à distance, possèdent aussi le jeu).

Cursed to Golf

3,99€ au lieu de 19,99€

Cursed to Golf est à un prix ridiculement bas. Le jeu est sur l’eShop à 3,99€ au lieu de 19,99€. La promotion est valable jusqu’au 29 décembre !

Ce jeu est une vraie pépite indépendante comme nous en voyons pas souvent. Cursed to Golf réussit habilement à mélanger deux genres de jeux qui semblaient totalement hétéroclites. D’un côté nous avons le roguelike, de l’autre le jeu de golf. Ce duo fonctionne et notre testeur lui avait d’ailleurs mis la note de 8,7 sur 10 !

Vous pouvez lire notre test ici.

Dr. Fetus’ Mean Meat Machine

1,99€ au lieu de 9,99€

Il était à quatre euros en mars, le voilà dorénavant en promotion sur l’eShop à 1,99€ au lieu de 9,99€ jusqu’au 31 décembre !

Dr. Fetus’ Mean Meat Machine se passe juste après Super Meat Boy et propose plus de cent puzzles très réussis ! Avec un prix de seulement deux euros, autant dire que cela vaut le coût ! Notre testeur lui avais mis la note de 8,6 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Tandem: A Tale of Shadows

4,79€ au lieu de 11,99€

Nous terminons avec un platformer jeu de réflexion, Tandem: A Tale of Shadows, sur l’eShop à 4,79€ au lieu de 11,99€ jusqu’au 29 décembre.

Vous cherchez un jeu à l’univers burtonien ? Des graphismes magnifiques avec une bande-son exceptionnelle ? Un jeu de réflexion avec des énigmes à la difficulté parfaitement dosée ? N’hésitez pas, Tandem: A Tale of Shadows est une véritable pépite dans son genre. Notre testeuse lui avais mis la note de 7,9 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.