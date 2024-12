Une grande vente est en cours sur le Nintendo Switch eShop de Warner Bros. Presque tout est à son prix le plus bas à ce jour, y compris les jeux des franchises Harry Potter, LEGO et Mortal Kombat. Cela s’applique au jeu Harry Potter : Champions de Quidditch, Mortal Kombat 1, et plus encore.

– Batman: Arkham Trilogy – €23.99 (prix de base : €59.99)

– Harry Potter: Quidditch Champions – €14.99 (prix de base : €29.99)

– Hogwarts Legacy – €14.99 (prix de base : €59.99)

– LEGO City Undercover – €27.68 (prix de base : €29.99)

– LEGO DC Super-Villains Deluxe Edition – €7.49 (prix de base : €74.99)

– LEGO Harry Potter Collection – €14.90 (prix de base : €29.99)

– LEGO NINJAGO Movie Video Game – €15.21 (prix de base : €29.99)

– LEGO Jurassic World – €17.65 (prix de base : €39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes – €5.99 (prix de base : €39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition – €6.74 (prix de base : €44.99)

– LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – €11.99 (prix de base : €59.99)

– Mortal Kombat 1 – €15.99 (prix de base : €39.99)

– Mortal Kombat 11 Ultimate – €26.33 (prix de base : €59.99)

– Scribblenauts Mega Pack – €3.99 (prix de base : €39.99)

– The LEGO Movie 2 Videogame – €3.99 (prix de base : €39.99)

Les promotions ci-dessous ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– Batman: Arkham Trilogy – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Harry Potter: Quidditch Champions – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Hogwarts Legacy – $14.99 (prix de base : $59.99)

– LEGO City Undercover – $4.49 (prix de base : $29.99)

– LEGO DC Super-Villains Deluxe Edition – $7.49 (prix de base : $74.99)

– LEGO Harry Potter Collection – $5.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO Jurassic World – $3.99 (prix de base : $39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes – $5.99 (prix de base : $39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition – $6.74 (prix de base : $44.99)

– LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – $11.99 (prix de base : $59.99)

– Mortal Kombat 1 – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Mortal Kombat 11 Ultimate – $8.99 (prix de base : $59.99)

– Scribblenauts Mega Pack – $3.99 (prix de base : $39.99)

– The LEGO Movie 2 Videogame – $3.99 (prix de base : $39.99)