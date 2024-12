Découvrez le classement des ventes de la semaine sur l’eShop de la Nintendo Switch aux États-Unis, basé sur les données fournies par la boutique en ligne officielle.

Super Mario Party Jamboree a été un véritable fléau depuis son lancement, et il n’a toujours pas été détrôné. Il est donc à nouveau numéro 1 cette semaine. Hogwarts Legacy, qui a également connu un grand succès, est juste derrière en deuxième position avec son édition Deluxe. De nombreux autres jeux sont également présents, dont beaucoup grâce à des promotions récentes.

1. Super Mario Party Jamboree

2. Hogwarts Legacy Deluxe Edition

3. MySims: Cozy Bundle

4. Zelda: Tears of the Kingdom

5. Portal: Companion Collection

6. Stardew Valley

7. It Takes Two

8. Civilization VI

9. Minecraft

10. Among Us

11. Just Dance 2025 Edition

12. Little Strays

13. Mario Kart 8 Deluxe

14. EA Sports FC 25

15. Overcooked: All You Can Eat

16. Mario & Luigi: Brothership

17. Nintendo Switch Sports

18. Stray

19. Balatro

20. Super Smash Bros. Ultimate

21. Subnautica

22. Mortal Kombat 11

23. GTA: The Trilogy – The Definitive Edition

24. Inside

25. Hello Kitty Happiness Parade

26. Animal Crossing: New Horizons

27. Unravel Two

28. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

29. Zelda: Echoes of Wisdom

30. The Oregon Trail

Download-Only Games

1. Stardew Valley

2. Among Us

3. Little Strays

4. Balatro

5. Subnautica

6. Inside

7. Hello Kitty and Friends Happiness Parade

8. The Oregon Trail

9. Disney Dreamlight Valley

10. The Game of Life 2

11. The Jackbox Party Pack 3

12. Bridge Race

13. Wavetale

14. Nine Sols

15. Alan Wake Remastered

16. A Little to the Left

17. Limbo

18. Poppy Playtime: Chapter 3

19. Poppy Playtime: Chapter 1

20. Hollow KNight

21. Uno

22. Sonic x Shadow Generations

23. Poppy Playtime: Chapter 2

24. Windbound

25. RollerCoaster Tycoon 3

26. Castle Crashers Remastered

27. Don’t Starve Together

28. Final Fantasy VII

29. Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate

30. Retro Bowl