ENDER MAGNOLIA : Bloom In The Mist a été annoncé en février de cette année, et le jeu est prévu pour sortir sur Nintendo Switch le 22 janvier 2025. Cela inclut une version numérique aux États-Unis, ainsi qu’une version physique en Asie. Mieux encore, cette version asiatique propose une traduction en anglais. Si vous préférez le format physique, vous pouvez déjà précommander le jeu via Play-Asia.

ENDER MAGNOLIA : Bloom In The Mist, suite du metroidvania de dark fantasy acclamé par la critique, ENDER LILIES : Quietus of the Knights, qui s’est vendu à plus de 1,4 million d’exemplaires grâce à l’éditeur Binary Haze Interactive et aux développeurs Adglobe et Live Wire, promet de purifier des malédictions surnaturelles sur Nintendo Switch cette année.

Lorsque des toxines mystiques contaminent les esprits des humains et des formes de vie artificielle, La Terre des Fumées plonge dans un exode massif. Incarnez Lilac, une « Harmonisatrice » capable de purifier ceux qui l’entourent, et embarquez dans une quête visant à éradiquer le mal de ce domaine corrompu.

Affrontez des boss et exorcisez le mal pour les convertir en alliés, ajoutant 30 capacités différentes à l’arsenal de Lilac. Équipez jusqu’à quatre attaques d’alliés simultanément et explorez les profondeurs des donjons ainsi que les sommets d’un royaume en ruine, à la recherche des souvenirs perdus de Lilac.