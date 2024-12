Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Chernobylite Complete Edition – 12.8GB

Anime Dance-Off: Around the World – 6.0GB

The Zvengers: Infinity Defense – 2.1GB

Aireo FlightSimulator 2025 Edition – 2.1GB

Cowboys vs Zombies – 1.7GB

Save Christmas With Santa – 1.2GB

Timore Narhelma – 1.0GB

Brothers in Hell – 955MB

Universe For Sale – 842MB

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind – 807MB

Smile Simulation – 804MB

Sugoroku Casino Party – 530MB

Taxi Driver Simulation 2025 – 501MB

Ketsu Battler – 369MB

Riki 8Bit Game Collection – 218MB

Archer Maclean’s DropZone: 40th Anniversary Edition – 155MB

Dot Piece Puzzle – 125MB

Eggconsole Dragon Slayer: The Legend of Heroes II PC-8801mkIISR – 85MB

Sparking Beam Strike 1000 – 76MB

Farm – 54MB