Alliance Arts, Acquire, et WSS Playground ont confirmé aujourd’hui que All in Abyss: Judge the Fake sortira sur Nintendo Switch. Les fans pourront s’y plonger dès le 16 avril 2025.

Un RPG unique : bataille de poker et mystères

Dans All in Abyss: Judge the Fake, vous incarnez Asuha, une autoproclamée génie du jeu, en mission pour renverser les Sorcières qui règnent sur le district des jeux de hasard. Voici un aperçu des mécaniques et de l’univers :

Le poker Texas Hold’em

Le cœur du gameplay repose sur des duels en tête-à-tête dans la variante populaire du poker, le Texas Hold’em. Chaque joueur reçoit deux cartes et utilise une combinaison de ces cartes avec cinq cartes communes pour constituer la meilleure main possible.

Compétences spéciales

Grâce à son talent inné, Asuha peut activer diverses compétences pour renverser la situation :

Restreindre les options de jeu de l’adversaire.

Deviner des indices sur sa main.

Déployer des stratégies pour dominer la partie.

Ces compétences enrichissent la prise de décision et ajoutent une dimension stratégique aux batailles.

Commandement « All-In »

La commande « All-In » permet de miser tous vos jetons et de jouer votre vie de parieur. Préparez-vous à tourner la partie en votre faveur pour donner le coup de grâce.

Les Sorcières : adversaires redoutables

Les Sorcières sont les boss de chaque chapitre. Bien qu’elles excellent au poker, leur succès repose sur des tricheries. À vous de rassembler des preuves pour dévoiler leurs stratagèmes et les anéantir avec un All-In fatal.

La Ville : un terrain de chasse et d’enquête

L’histoire se déroule dans La Ville, un lieu regorgeant d’informations et d’opportunités :

Affrontez d'autres joueurs pour gagner de l'argent. Attention, perdre peut vous mener au bord du gouffre.

Explorez chaque recoin pour révéler les secrets des Sorcières et leurs méthodes de fraude.

Collectez des indices et préparez votre vengeance.

Synopsis

Asuha Senahara, vagabonde et génie autoproclamée du jeu, est habituée à rafler tous les jetons sur les tables de cartes et de dés. Mais un jour, elle découvre le district du jeu, une zone où les Sorcières, un groupe de joueuses extraordinaires, règnent en maître.

Asuha, confrontée pour la première fois à la défaite, découvre que les Sorcières ne s’appuient ni sur la chance ni sur le talent, mais sur des tricheries redoutables. Humiliée et plongée dans l’abîme, elle jure de les abattre.

Le Colisée devient son champ de bataille. Les cartes sont distribuées, les jetons sont en jeu, et Asuha est prête à exposer les Sorcières pour ce qu’elles sont.