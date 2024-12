Affrontez des démons tout en recherchant votre femme dans ce metroidvania cyberpunk.

Blade Chimera, le très attendu metroidvania cyberpunk que les fans attendaient avec impatience, débarque sur Steam et Nintendo Switch le 16 janvier 2025 !

Un projet signé Team Ladybug

Team Ladybug, les créateurs des acclamés Touhou Luna Nights (plus de 500 000 copies vendues) et Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth, sont ravis de dévoiler la date de sortie de leur nouveau titre : Blade Chimera.

Synopsis de Blade Chimera

Tout commence avec l’apparition soudaine d’une horrible horde démoniaque. Les humains ont lutté contre ces goules et fantômes lors de ce qu’on appellera plus tard la « Guerre des Démons », un événement qui a changé le monde à jamais. Trente ans plus tard, grâce à leur expertise dans le combat contre les démons, un groupe religieux appelé l’« Union Sacrée » a établi un petit mais stable sanctuaire pour les survivants…

Dans Blade Chimera, vous incarnez Shin, un chasseur de démons amnésique, qui forme un partenariat singulier avec Lux, une démon magnifique capable de se transformer en épée et de manipuler le temps. Partez en quête pour découvrir la vérité sur votre passé et vos proches, affrontez des batailles brutales contre des démons terrifiants, explorez un monde corrompu et dangereux, et récupérez ce qui vous appartient.

Caractéristiques du jeu

Lux, l’Épée Démoniaque :

Lux vous offre une large gamme de capacités. Elle peut exécuter des attaques puissantes, vous protéger, mais aussi servir de plateforme ou restaurer des objets perdus. Utilisez votre alliée démoniaque pour traverser et survivre dans un Osaka désolé et envahi par les démons.

En éliminant des démons, Shin gagne de l’expérience et débloque de nouvelles compétences via un arbre de talents. Développez des capacités comme le « Warp » pour voyager instantanément sur la carte ou le double saut pour atteindre des zones inaccessibles.

Lux n’est pas votre seule arme. Outre son arme principale à feu, Shin peut manier d’autres armes telles que des grandes épées ou des fouets. Expérimentez différentes combinaisons et créez votre propre style de combat.

Marquez vos calendriers et préparez-vous à plonger dans un monde dystopique mêlant action intense et narration captivante