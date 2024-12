Dinosaur Polo Club est de retour avec une nouvelle mise à jour pour Mini Motorways, intitulée « Down Under ».

Cette mise à jour introduit la toute première carte australienne du jeu. De plus, un tout nouveau mode cinématique fait son apparition. Voici quelques informations supplémentaires sur ce qui est inclus :

Entre la splendeur naturelle des forêts tropicales et la Grande Barrière de Corail se trouve la ville de Cairns, la première carte australienne de Mini Motorways.

Les explorateurs rêveront de soleil scintillant sur la mer de Corail tout en naviguant dans cet endroit côtier très apprécié. Et en guise de cadeau supplémentaire de fin d’année de l’équipe de Mini Motorways, découvrez un tout nouveau mode cinématique conçu pour mettre en valeur chaque ville avec des animations captivantes.

Continuez votre voyage « Down Under » et sautez « de l’autre côté du fossé » depuis la carte natale du studio Dinosaur Polo Club, à Wellington en Nouvelle-Zélande, pour voir comment ils célèbrent les fêtes dans les antipodes ensoleillés !

Dégagez les routes de la ville, de Palm Cove à l’Esplanade Lagoon, creusez de nouveaux chemins inattendus, et explorez des défis quotidiens, hebdomadaires et spécifiques aux villes. De nouveaux succès, des corrections de bugs et des améliorations de performance sont également inclus.

Casey Lucas-Quaid, le responsable de la communauté, a déclaré aujourd’hui :

« L’équipe est ravie de renouer avec nos voisins de l’autre côté de la mer de Tasman pour introduire notre première ville australienne dans Mini Motorways. Cairns a tout de suite séduit nos concepteurs de cartes. Nous espérons que notre communauté est prête pour des vacances de l’autre côté du fossé – nous allons profiter de notre propre pause festive et vous retrouver bientôt dans la nouvelle année ! »