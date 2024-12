Deck13 Spotlight et Umami Tiger, le studio nouvellement fondé par le développeur Matthias Linda, sont fiers d’annoncer Ashes of Elrant, le DLC officiel du J-RPG indépendant multi-récompensé : Chained Echoes. L’extension est actuellement prévue pour le deuxième trimestre 2025 sur PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch.

Faites de nouveau appel aux Ailes Pourpres Ashes of Elrant emmène les joueurs dans une nouvelle contrée, loin de Valandis. Il se déroule juste avant le combat final de Chained Echoes, afin que vous puissiez retrouver vos héros bien-aimés. Le Clan des Ailes Pourpres doit répondre à un appel à l’aide en provenance du pays d’Elrant. Une terre où rien n’est ce qu’il semble être. Préparez-vous à accueillir un nouveau personnage jouable, le Loup Blanc, à visiter de nouvelles zones, à combattre plus de 40 nouveaux monstres et boss et à écouter 15 nouveaux morceaux originaux du compositeur de talent Eddie Marianukroh. Et n’oubliez pas de vous munir d’une canne à pêche, vous en aurez besoin. Chained Echoes: Ashes of Elrant sortira au deuxième trimestre 2025 sur PC, Xbox, PlayStation et Nintendo Switch, étendant le monde créé par Matthias Linda et offrant une toute nouvelle aventure. Ajoutez le DLC en wishlist dès maintenant sur Steam !

Empoignez votre épée, canalisez vos pouvoirs magiques et embarquez à bord de votre Mech. Chained Echoes est un RPG à l’esthétique 16 bits dans un monde fantastique où les dragons se mêlent aux armures de méca. Suivez les aventures d’un groupe de héros et découvrez un monde débordant de personnages attachants, de paysages merveilleux et d’ennemis sournois. Saurez-vous restaurer la paix sur un continent où la guerre fait rage depuis des générations et où la traîtrise est monnaie courante ? Chained Echoes est un jeu d’aventure où un groupe de héros voyagent à travers les vastes étendues du continent Valandis pour mettre fin à la guerre qui oppose ses trois royaumes. Leur périple les mènera à travers des environnements variés, de hauts plateaux balayés par le vent à des archipels exotiques, de cités englouties à d’anciens donjons oubliés…