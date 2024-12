Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– .hack//G.U. Last Recode – $9.99 (prix de base : $49.99)

– A-Train: All Aboard Tourism – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Arkanoid: Eternal Battle – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Batman: Arkham Trilogy – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Bit.Trip Collection – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Blasphemous – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Blossom Tales II – $8.24 (prix de base : $14.99)

– BPM: Bullets Per Minute – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Bridge Constructor Portal – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Cat Quest 3 – $14.99 (prix de base : $19.99)

– Child of Light – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Children of Morta – $5.49 (prix de base : $21.99)

– Darkwood – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Demon Turf – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Dex – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Digimon Story: Cyber Sleuth Complete Edition – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Dredge – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Figment – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Figment 2 – $2.24 (prix de base : $24.99)

– Front Mission 1st: Remake – $17.49 (prix de base : $34.99)

– Front Mission 2: Remake – $17.49 (prix de base : $34.99)

– Gear.Club Unlimited – $1.99 (prix de base : $14.90)

– GigaBash – $11.24 (prix de base : $24.99)

– Gnosia – $17.49 (prix de base : $24.99)

– Goblin Sword – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Guacamelee 2 – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Harry Potter: Quidditch Champions – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Haven – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Hogwarts Legacy – $14.99 (prix de base : $59.99)

– Immortals Fenyx Rising – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Koa and the Five Pirates of Mara – $9.99 (prix de base : $19.99)

– LEGO City Undercover – $4.49 (prix de base : $29.99)

– LEGO DC Super-Villains Deluxe Edition – $7.49 (prix de base : $74.99)

– LEGO Harry Potter Collection – $5.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO Jurassic World – $3.99 (prix de base : $39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes – $5.99 (prix de base : $39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition – $6.74 (prix de base : $44.99)

– LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – $11.99 (prix de base : $59.99)

– Lil Gator Game – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Little Nightmares I & II Bundle – $14.99 (prix de base : $49.99)

– Lollipop Chainsaw RePop – $35.99 (prix de base : $44.99)

– Mario + Rabbids Kingdom Battle – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Moonlighter – $3.74 (prix de base : $24.99)

– Mortal Kombat 1 – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Mortal Kombat 11 Ultimate – $8.99 (prix de base : $59.99)

– Moving Out 2 – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Namco Museum – $4.79 (prix de base : $29.99)

– Naruto: Ultimate Ninja Storm – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Neon Abyss – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Ni no Kuni 2 – $9.59 (prix de base : $59.99)

– One Piece: Pirate Warriors 3 – $4.79 (prix de base : $39.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Pac-Man Championship Edition 2 Plus – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Pac-Man Museum+ – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Project Warlock – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Pumpkin Jack – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Runbow – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Sail Forth – $12.95 (prix de base : $19.99)

– Scribblenauts Mega Pack – $3.99 (prix de base : $39.99)

– Slime-san – $2.39 (prix de base : $11.99)

– Starlink: Battle for Atlas – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Sword Art Online: Hollow Realization – $4.99 (prix de base : $49.99)

– Tales of Symphonia Remastered – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Tales of Vesperia – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants – $14.99 (prix de base : $29.99)

– The King of Fighters XIII Global Match – $9.99 (prix de base : $19.99)

– The LEGO Movie 2 Videogame – $3.99 (prix de base : $39.99)

– The Witcher 3: Wild Hunt – $13.99 (prix de base : $39.99)

– The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition – $20.99 (prix de base : $59.99)

– Thronebreaker: The Witcher Tales – $6.99 (prix de base : $19.99)

– Valiant Hearts: The Great War – $3.69 (prix de base : $14.99)

– Worms Armageddon – $16.74 (prix de base : $24.99)

– Yooka-Laylee – $3.99 (prix de base : $19.99)