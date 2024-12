Super Chien : Mission impossible est sorti le 6 décembre 2024 sur l’eshop de la Nintendo Switch à 39,99€. Floor 84 Studio LLC, le développeur, est une société fondée en 2000, spécialisée dans la création d’expériences numériques et basée à Van Nuys en Californie. Il est connu pour ses capacités en animation et développement de jeux Mindscape BV, lui, est un éditeur de jeux vidéo et de logiciels éducatifs fondé dans les années 80 et basé à Amstelveen, aux Pays-Bas. Il a une longue histoire de développement et de distribution de jeux populaires comme Prince of Persia, Myst, ou encore RollerCoaster Tycoon.

Super Chien : Mission impossible est inspiré de la BD Dog Man, initialement publiée aux USA en 2016. Son créateur, Dav Pilkey, est également connu pour la série Captain Underpants. Un film d’animation Dogman doit voir le jour au cinéma en 2025. La BD, elle, est toujours en cours de production

L’aventure BD devient un jeu vidéo, la transition est réussie

Les Supers Copains, un groupe de super-héros, se voient remettre la clé de la ville par la maire. Malheureusement, il s’agit en réalité des P.U.C.E.S. déguisés en Supers Copains avec leur leader Porcinet. Après avoir volé la clé, ils libèrent tous les criminels que nos héros avaient enfermés. Mais où sont les véritables Supers Copains ?

L’histoire est présentée sous forme de bande-dessinée. Elle est simple, colorée et facile à suivre. Rien qu’en regardant l’introduction, il est évident que le jeu est destiné à un jeune public. Elle est parfaite même pour ceux qui ne connaissent pas la BD, permettant de s’attacher rapidement à ces personnages hauts en couleur.

Chaque personnage a une fonction, c’est clair et net

Vous contrôlez trois personnages : Dog Man, Lil Petey et 80-HD. Chacun a une identité secrète de super-héros (Super Chien, Mini Chat et Lightning Dude) et ses propres capacités :

Dog Man saute assez haut, peut creuser dans la terre et casser les sols craquelés. Lil Petey peut se faufiler dans les passages étroits, marcher sur les sols abîmés sans risques et grimper sur certains murs. En revanche, il ne saute pas très haut. 80-HD est un peu plus lent. Il peut pousser et tirer des blocs pour en faire des plateformes, sauter très haut et briser les sols abîmés dès qu’il marche dessus.

Chaque obstacle est clair, et vous devrez forcément utiliser vos trois personnages à un moment ou à un autre. Les niveaux sont assez simples, bien que la difficulté augmente un peu au fur et à mesure de l’aventure. Cela reste très facile, même en le comparant à un jeu Mario. Il y aura un casting varié d’ennemis, bien qu’assez absurdes, avec des mécaniques plus ou moins approfondies pour vous mettre des bâtons dans les roues.

La majorité des ennemis suivront un schéma clair ou pourront servir de plateforme si nécessaire. Il y aura des boss, mais là encore, rien de compliqué et vous comprendrez rapidement ce qu’il faut faire.

Le jeu est super fluide, très intuitif à jouer et la prise en main de chaque personnage se comprend très vite. Le jeu ne prend pas les enfants par la main toutes les cinq secondes. C’est une excellente introduction pour comprendre les mécaniques des jeux vidéo de façon générale, offrant une bonne base pour se faire la main.

Ça respecte la BD, c’est visuellement agréable à jouer

Le jeu ressemble trait pour trait à la bande-dessinée, offrant une expérience vraiment immersive. Même sans connaître la version papier, vous serez captivé par son charme de dessin à la main et son univers, à la fois proche du nôtre et très absurde.

Les animations sont superbes, très expressives et cartoonesques. Par exemple, Super Chien a plusieurs animations pour le même type de saut. Vous vous attacherez à ces petits traits de personnalité de notre héros, et cela donne envie de sauter même lorsque ce n’est pas nécessaire. L’ensemble du jeu se déroule comme dans une BD, y compris les cinématiques qui expliquent l’intrigue et c’est très bien exécuté.

L’aventure a une musique qui tourne un peu en rond

Les musiques sont sympas sans être transcendantes, mais c’est peut-être le seul point où vous pourriez ne pas être convaincu. Elles ont une courte boucle avec seulement trois chansons différentes pour la majorité des niveaux et une spécifique au boss. C’est un peu maigre et cela donne un aspect répétitif à certains niveaux, à force d’entendre les mêmes morceaux.

Le sound design est mis en avant pour les Supers Copains et les boss du jeu. Pour les ennemis communs, il est assez rare qu’ils émettent un son. Cependant, la plupart des actions effectuées sont indiquées de manière claire. D’ailleurs, les cinématiques en bande-dessinée utilisent énormément les bruitages classiques des comics de super-héros.

Ce n’est pas trop long et c’est presque parfait

Le jeu comporte 50 niveaux. L’objectif de chacun est d’atteindre la fin tout en récupérant des insignes de police, qui ne servent qu’à la collection pour atteindre les 100%. Il y a une limace par niveau, qui débloque des cases de la BD Dog Man et des images uniques au jeu ; c’est littéralement une galerie d’images. Finir le jeu devrait prendre seulement 3 à 4 heures maximum. Pour atteindre les 100%, vous pouvez ajouter 1 à 2 heures, car trouver les limaces ou les insignes est généralement très facile pour un joueur expérimenté. Même un débutant devrait s’en sortir.

Encore une fois, ce serait étonnant de voir des adultes jouer à ce jeu. Malgré un certain charme, il reste un peu trop facile pour satisfaire un joueur classique. Il est donc davantage destiné aux plus jeunes, pour qui le défi semblera plus ardu et adapté.