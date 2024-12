La Horde arrive, mais vous êtes prêt à la combattre ! Assemblez votre équipe et décidez de leurs améliorations pour trouver les synergies les plus efficaces contre des milliers de morts-vivants. Survivez. Puis évoluez. Ensuite, franchissez toutes les limites.



Yet Another Zombie Survivors arrive sur Nintendo Switch: le jeu est prévu pour début 2025. Yet Another Zombie Survivors est un jeu en 3D basé sur des équipes dans le genre reverse bullet hell/bullet heaven. Depuis sa période d’Accès Anticipé l’année dernière, l’équipe a ajouté de nouveaux contenus, des systèmes de jeu et mis en œuvre les suggestions de la communauté.

Voici un aperçu du jeu :