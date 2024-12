En attendant le test complet du jeu, je vous propose une petite vidéo maison de Funko Fusion sur Nintendo Switch afin de pouvoir découvrir le jeu sur la console hybride.

Découvrez un festival de pop culture unique dans Funko Fusion ! Incarnez divers personnages dans des mondes emblématiques inspirés par certaines de vos franchises préférées dans un jeu d’action-aventure à l’humour original, unique et irrévérencieux, imaginé par les esprits créatifs de 10:10 Games.

Vivez votre passion avec plus de 60 personnages jouables uniques provenant de plus d’une vingtaine d’univers populaires, tous recréés avec amour façon Funko Pop ! Explorez des mondes incroyable inspirés de Jurassic World, Retour vers le futur, Les Dents de la mer, The Thing, Chucky, Battlestar Galactica, Hot Fuzz, The Umbrella Academy, Five Nights at Freddy’s, Masters of the Universe, Invincible, et bien plus !

Explorez vos mondes favoris

Affrontez des ennemis et résolvez des puzzles dans des mondes vastes, variés et débordant de personnalité. Revivez des moments mémorables de vos films, séries ou comics favoris dans une toute nouvelle expérience authentique créée par les fans pour les fans.

Fusion des univers

Incarnez vos personnages favoris et maniez leurs armes et compétences uniques.

Proposé par Funko

Voyez le monde de Funko prendre vie dans cette célébration unique de la culture pop.