Nippon Ichi Software a révélé les détails des contenus téléchargeables post-lancement pour Phantom Brave: The Lost Hero.

■ Pass Saison (4 900 yens / 5 390 yens taxes incluses)

Un ensemble comprenant les six scénarios additionnels, huit personnages jouables ainsi que cinq objets d’aventure pratiques. En bonus, les utilisateurs qui achètent le Pass Saison recevront également le contenu téléchargeable bonus « Costume de Pirate Recrue » pour les classes de personnages généraux Marin, Soigneur et Chef.

■ Scénarios et Personnages

6 février 2025

Scénario : « Frères et sœurs de mondes parallèles »

: « Frères et sœurs de mondes parallèles » Personnages : Castile et Walnut (Phantom Brave)

: Castile et Walnut (Phantom Brave) Prix : 1 400 yens (1 540 yens taxes incluses)

13 février 2025

Scénario : « Héros du passé »

: « Héros du passé » Personnages : Scarlet et Sprout (Phantom Brave)

: Scarlet et Sprout (Phantom Brave) Prix : 1 400 yens (1 540 yens taxes incluses)

20 février 2025

Scénario : « Le Pirate et le Vagabond »

: « Le Pirate et le Vagabond » Personnage : Samayoi, le Vagabond (Bar Stella Abyss)

: Samayoi, le Vagabond (Bar Stella Abyss) Prix : 700 yens (770 yens taxes incluses)

20 février 2025

Scénario : « La Princesse menteuse et le Prince perdu »

: « La Princesse menteuse et le Prince perdu » Personnage : La Princesse (The Liar Princess and the Blind Prince)

: La Princesse (The Liar Princess and the Blind Prince) Prix : 700 yens (770 yens taxes incluses)

27 février 2025

Scénario : « La fille qui a invoqué un fantôme »

: « La fille qui a invoqué un fantôme » Personnage : Kotomo (Yomawari)

: Kotomo (Yomawari) Prix : 700 yens (770 yens taxes incluses)

27 février 2025

Scénario : « Le rat craint par le diable »

: « Le rat craint par le diable » Personnages : Mad Rat et Heart (Mad Rat Dead)

: Mad Rat et Heart (Mad Rat Dead) Prix : 700 yens (770 yens taxes incluses)

■ Objets d’aventure pratiques

30 janvier 2025

Sac BOL (100 yens / 110 yens taxes incluses) : Fournit 100 000 BOL (monnaie en jeu).

(100 yens / 110 yens taxes incluses) : Fournit 100 000 BOL (monnaie en jeu). Sac Mana (100 yens / 110 yens taxes incluses) : Fournit 50 000 mana pour améliorer les objets.

(100 yens / 110 yens taxes incluses) : Fournit 50 000 mana pour améliorer les objets. Ticket Boost 100 % (100 yens / 110 yens taxes incluses) : Augmente de 100 % les BOL, mana et EXP gagnés en combat.

(100 yens / 110 yens taxes incluses) : Augmente de 100 % les BOL, mana et EXP gagnés en combat. Ticket Boost 400 % (100 yens / 110 yens taxes incluses) : Augmente de 400 % les BOL, mana et EXP gagnés en combat.

(100 yens / 110 yens taxes incluses) : Augmente de 400 % les BOL, mana et EXP gagnés en combat. Ticket Boost 900 % (100 yens / 110 yens taxes incluses) : Augmente de 900 % les BOL, mana et EXP gagnés en combat.

Une démo pour Phantom Brave: The Lost Hero est désormais disponible sur l’eShop japonais de la Nintendo Switch. Cette démo vous permet de jouer depuis le début du jeu jusqu’au deuxième chapitre, et les données de sauvegarde peuvent être transférées vers le jeu complet. La sortie de Phantom Brave: The Lost Hero est prévue pour le 30 janvier 2025 sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch dans le monde entier, suivie d’une version PC via Steam au printemps 2025.

La démo de Cladun X3 est désormais disponible sur l’eShop de la Switch au Japon. Cette démo comprend les 4 premiers donjons du jeu, le donjon aléatoire » Ran-Geon » qui change à chaque visite, le donjon aléatoire » Map-Geon » créé à l’aide d’une carte magique, ainsi que des éléments de personnalisation tels que l’édition de personnages, la création de cartes de ville, la création de musique d’ambiance, et bien plus encore. Les données personnalisées de la démo peuvent être transférées dans le jeu complet.

Arcanus Cella — un monde miniature qui connecte divers mondes, donjons et époques. Ce lieu, qui existe depuis des temps anciens, est dit accessible uniquement aux méchants élus. Aujourd’hui, un nouveau méchant a de nouveau été convoqué dans Arcanus Cella…

■ Système

● Devenez le plus fort : affrontez les donjons d’Arcanus Cella

Un jour, vous êtes soudainement transporté dans Arcanus Cella, rejoignant de nombreux autres méchants. Une fois sur place, on vous annonce que vous devez participer à un « jeu de la mort » pour assurer la paix dans le monde.

Pour survivre, vous devez devenir plus fort. Entraînez-vous, récoltez des objets et aventurez-vous dans le mystérieux donjon d’Arcanus Cella pour devenir le méchant ultime.

Cladun X3 est un RPG d’action en pixel art hautement personnalisable, axé sur le gameplay hack-and-slash. Utilisez une variété d’armes, de magies et d’actions pour affronter les monstres et éviter les pièges dans les donjons !

● Utilisez diverses armes et actions pour surmonter monstres et pièges

Les donjons regorgent de monstres vicieux et de pièges dangereux.

Les monstres vous attaquent en temps réel dans les donjons. Vous pouvez utiliser une large gamme d’actions, comme attaquer, utiliser la magie, sprinter, sauter, glisser, défendre avec un bouclier, voler ou vous téléporter pour vaincre rapidement les monstres et progresser.

Adoptez votre propre style de jeu : déployez une barrière magique pour annuler les dégâts ou plongez dans des flammes pour infliger de lourds dégâts aux monstres de type glace.

Six types d’armes sont disponibles : épées, armes contondantes, bâtons, lances, arcs et dagues. Chaque arme a ses spécificités en termes de portée et de capacités.

Les armes contondantes, par exemple, permettent de briser certains murs, tandis que les bâtons accélèrent les incantations magiques et offrent des attaques élémentaires à distance.

Des actions spéciales peuvent aussi être utilisées pour esquiver les pièges : glissez sous des lasers, sautez par-dessus des pièges au sol ou servez-vous d’ennemis chargeant pour détruire des murs.

● Classes

Dans Cladun X3, vous pouvez choisir parmi 10 classes différentes, chacune ayant des statistiques et armes de prédilection, ainsi que des Cercles Magiques uniques.

Guerrier Classe polyvalente, idéale pour les débutants.

Compétences en épées, armes contondantes et lances. Mage Expert en magie d’attaque à longue portée.

Peut éviter les débordements de magie. Rôdeur Pour joueurs avancés. Très mobile sur terrains difficiles. Marchand Manipule l’argent pour obtenir des bonus.

Les autres classes incluent des archétypes comme le moine ou le chevalier noir.

■ Personnalisation approfondie

Vous pouvez personnaliser vos personnages et équipements avec des outils de pixel art.