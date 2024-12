La date de sortie sur Nintendo Switch de Worlds of Aria vient d’être révélée. Selon Ludogram Games et Ishtar Games, l’aventure coopérative de type D&D devrait sortir le 23 janvier 2025.

Gather your friends and bless your dice because we're thrilled to announce that Worlds of Aria is coming to Nintendo Switch on January 23rd!

So will you and your friends have the luck of the dice or will your resign them to the dice jail?

See you all on January 23rd! pic.twitter.com/kxTPEx71oB

— Ishtar Games (@ishtar_games) December 10, 2024