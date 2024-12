Toujours aussi productif sur Nintendo Switch et son eShop, QUByte Interactive est un éditeur qui porte de nombreux jeux sur la console, souvent issus du mobile, allant du très mauvais aux compilations, mais aussi des titres qui sortent du lot comme le dernier Mars 2120. Aujourd’hui, on se penche sur un jeu développé par Kiloo Games, les développeurs du très connu Subway Surfers sur Nintendo Switch. Et ça tombe bien, car MetroLand, aussi disponible sur mobile, est une « suite » de Subway Surfers. Reste à savoir s’il vaut le coup sur la console hybride, car à 4€99 sur l’eShop, il faudra vous convaincre de passer à la caisse, le jeu étant gratuit sur smartphone.

… Et je cours, je me raccroche à la vie

Et on va commencer de suite à répondre à cette question : pourquoi pas ? Le jeu est fluide sur Nintendo Switch et surtout, la progression n’est pas freinée par des micro-transactions ou autres limites du jeu en mode Free2Play. Il faudra quand même avoir une appétence particulière pour le Endless Runner.

Le but principal est de courir le plus loin possible dans des niveaux sans fin tout en collectant des pièces, des power-ups, et en évitant les obstacles. Vous incarnez des rebelles fuyant une force oppressive, et chaque partie vise à battre vos propres records de distance et de score. Entre les courses, vous pouvez améliorer vos personnages et vos équipements pour maximiser vos performances​. Vous utilisez les commandes simples pour esquiver des obstacles, sauter, glisser et collecter des objets. Chaque partie vous propose des missions secondaires qui permettent d’augmenter l’expérience des runners et donc de les faire évoluer avant votre prochain run.

Les personnages se débloquent rapidement avec de nouveaux costumes assez moches mais qui permettent d’améliorer une stat (boost de 10% d’expérience, 10% d’argent en plus, etc…). Les power-ups, tels que le magnétiseur de pièces ou les boucliers, ajoutent une couche de fantaisie à chaque run. Les contrôles sont réactifs et intuitifs, parfaitement adaptés aux sticks et boutons de la Switch. Le portage sur console offre une précision supérieure aux commandes tactiles de la version mobile.

MetroLand adopte un style visuel propre et coloré qui rappelle Subway Surfers. Les environnements urbains sont dynamiques, comprenant des rues animées, des toits de gratte-ciel et des tunnels souterrains. Malgré son origine mobile, le jeu se distingue par une optimisation visuelle sur la Switch, avec des animations fluides et des effets spéciaux agréables, bien qu’il reste simple dans ses textures et ses détails​.

Je me saoule avec le bruit

La bande-son est entraînante, avec des musiques électroniques rythmées qui soutiennent l’action frénétique de ce genre de jeu. Les effets sonores renforcent l’immersion, notamment les bruits de course, de sauts, et les réactions aux power-ups. Cela reste globalement standard pour un jeu du genre, sans marquer durablement l’esprit​.

La rejouabilité est le point fort de MetroLand, avec des niveaux procéduraux et des défis quotidiens. Compléter les objectifs, débloquer de nouveaux coureurs et améliorer vos power-ups peuvent facilement occuper des dizaines d’heures. Chaque run est différent et on découvre de nouveaux lieux régulièrement (musée, toits de la ville, etc.). Cependant, l’absence de variation significative dans le gameplay peut limiter l’envie d’y revenir à long terme.

Par rapport à la version mobile, la version Switch se distingue par une adaptation des commandes et un affichage optimisé pour les grands écrans. Le jeu propose également un système de progression plus étoffé avec de nouveaux défis adaptés aux longues sessions de jeu sur console. Cependant, il conserve son essence mobile, ce qui peut limiter son attrait pour les joueurs recherchant des expériences plus complexes​ et intéressantes dans le temps.

Adaptation mobile donc logique, même si pas compris par certains éditeurs, le jeu est entièrement jouable au tactile.