Davantage de titres ont été ajoutés à la collection dont les très appréciés Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monsters et Yu-Gi-Oh! Day of the Duelist: World Championship Tournament 2005, ainsi que Yu-Gi-Oh! Monster Capsule GB, qui était jusqu’à présent exclusif au Japon

Windsor, Royaume-Uni – le 12 décembre 2024 – Konami Digital Entertainment, Inc. (KONAMI) dévoile aujourd’hui le line-up complet de sa compilation Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION. Celui-ci comprend davantage de titres Game Boy Advance et Color, dont le très attendu Yu-Gi-Oh! Monster Capsule GB, qui sera disponible pour la première fois hors du Japon. En complément, les précommandes numériques sont désormais disponibles en Europe via Steam®, en amont du lancement de la collection rétro le 27 février.

La compilation nostalgique de plusieurs jeux rétro Yu-Gi-Oh! de la fin des années 1990 et du début des années 2000 sera disponible le 27 février sur Nintendo Switch™ et Steam®. L’édition physique comprendra également l’une des deux cartes « Harpie’s Feather Duster » Secrètes Rares Quart de Siècle.

Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION célèbre le 25e anniversaire du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! et rassemble des jeux vidéo Yu-Gi-Oh! sortis à l’origine entre 1998 et 2004. Le line-up complet des titres iconiques compris dans la collection est disponible ci-dessous.

Yu-Gi-Oh! Monster Capsule GB

Date de sortie originale : 2000 (Japon uniquement)

Plateforme originale : Game Boy Color

Yu-Gi-Oh! Monster Capsule GB s’éloigne des duels traditionnels pour se concentrer sur des combats stratégiques entre monstres. Les joueurs explorent un monde et affrontent d’autres duellistes, mais au lieu de cartes, le jeu utilise des capsules de monstres sur un champ de bataille basé sur une grille, mettant l’accent sur le positionnement et le mouvement tactiques. Ce jeu apporte une nouvelle perspective à la formule Yu-Gi-Oh!, attirant les amateurs de jeux de stratégie.

Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories

Date de sortie originale : 2000 (Japon) / 2002 (États-Unis) / 2003 (Europe)

Plateforme originale : Game Boy Color

Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories marque les débuts internationaux de la série, apportant l’expérience du jeu de cartes à un public plus large. Il inclut le mécanisme d’alignement introduit dans Yu-Gi-Oh! Duel Monsters II, ainsi qu’un système robuste de collection de cartes. Les joueurs peuvent personnaliser leurs Decks en utilisant des pièces de cartes récupérées après les duels. Ce titre a joué un rôle clé dans la popularisation du jeu de cartes à collectionner Yu-Gi-Oh! sur les marchés occidentaux.

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist

Date de sortie originale : 2000 (Japon uniquement)

Plateforme originale : Game Boy Color

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4 est sorti sous trois versions différentes, chacune avec une boîte mettant en avant un personnage spécifique du manga (Yami Yugi, Kaiba ou Joey). Chaque version donne accès à une sélection distincte des 900 cartes disponibles, avec des cartes des Dieux Égyptiens exclusives à chaque édition. Ce jeu introduit également la possibilité d’échanger et de se battre contre d’autres joueurs, favorisant la création d’une communauté compétitive.

Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monsters

Date de sortie originale : 2001 (Japon) / 2003 (États-Unis, Europe)

Plateforme originale : Game Boy Advance

Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monsters apporte une nouvelle approche à la franchise en intégrant des mécaniques basées sur les dés, inspirées de l’arc de l’anime avec Duke Devlin (ou Ryuji Otogi dans le manga). Les joueurs lancent des dés pour construire des donjons et invoquer des monstres afin de combattre leurs adversaires. Ce concept innovant offre une couche supplémentaire de stratégie et séduit les amateurs de jeux de plateau.

Yu-Gi-Oh! The Eternal Duelist Soul

Date de sortie originale : 2001 (Japon) / 2002 (États-Unis) / 2003 (Europe)

Plateforme originale : Game Boy Advance

Yu-Gi-Oh! The Eternal Duelist Soul se concentre sur le contenu solo, offrant une expérience de duel complète avec de nombreux adversaires et tournois. Le jeu propose une bibliothèque de cartes étendue et introduit de nouvelles mécaniques de gameplay, en faisant un incontournable pour les joueurs recherchant un défi en solo.

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 6 Expert 2

Date de sortie originale : 2001 (Japon uniquement)

Plateforme originale : Game Boy Advance

Conçu pour les duellistes expérimentés, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 6 Expert 2 offre des stratégies approfondies et des adversaires exigeants. Le jeu inclut un grand nombre de cartes issues de différents sets, permettant une variété d’options pour construire des Decks. Apprécié pour son gameplay captivant, il propose un défi gratifiant aux fans aguerris de la série.

Yu-Gi-Oh! The Sacred Cards

Date de sortie originale : 2002 (Japon) / 2003 (États-Unis) / 2004 (Europe)

Plateforme originale : Game Boy Advance

Yu-Gi-Oh! The Sacred Cards combine des éléments de RPG avec les mécaniques traditionnelles des duels, offrant une expérience narrative engageante. Les joueurs explorent des environnements, interagissent avec des personnages et participent à des duels qui influencent la progression de l’histoire. Ce mélange de genres apporte une perspective rafraîchissante aux jeux vidéo Yu-Gi-Oh!.

Yu-Gi-Oh! Reshef of Destruction

Date de sortie originale : 2003 (Japon) / 2004 (États-Unis, Europe)

Plateforme originale : Game Boy Advance

Suite directe de Yu-Gi-Oh! The Sacred Cards, Reshef of Destruction poursuit l’approche hybride RPG-duel. Il étoffe l’intrigue avec de nouveaux défis et personnages. Le jeu a été bien accueilli pour son scénario captivant et son intégration innovante des éléments de RPG.

Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition: Stairway to the Destined Duel

Date de sortie originale : 2003 (Japon, États-Unis, Europe)

Plateforme originale : Game Boy Advance

Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition: Stairway to the Destined Duel cherche à reproduire fidèlement l’expérience du TRADING CARD GAME avec des règles et des effets de cartes précis. Le jeu propose un large éventail d’adversaires issus de l’anime et offre la possibilité de participer à divers tournois en jeu, tels que la Challenge Cup, la KaibaCorp Cup, ou les tournois limités du week-end. Ce titre était essentiel pour les fans cherchant une expérience de duel authentique.

Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2004

Date de sortie originale : 2004 (Japon, États-Unis, Europe)

Plateforme originale : Game Boy Advance

Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2004 met l’accent sur le jeu compétitif grâce à son format de tournoi. Le jeu propose une vaste sélection de cartes issues de différents sets et permet aux joueurs de tester leurs compétences face à des adversaires exigeants. Son orientation vers la compétition en a fait un titre populaire parmi les duellistes passionnés.

Yu-Gi-Oh! Destiny Board Traveler

Date de sortie originale : 2004 (Japon, Europe) / 2005 (États-Unis)

Plateforme originale : Game Boy Advance

Yu-Gi-Oh! Destiny Board Traveler mêle des mécaniques de jeu de plateau aux éléments traditionnels des duels. Les joueurs naviguent sur un plateau de jeu tout en engageant des batailles de cartes, ajoutant une couche stratégique aux décisions de déplacement. Ce style de jeu distinct offre une diversion amusante par rapport aux formats de duels standards.

Yu-Gi-Oh! 7 Trials to Glory: World Championship Tournament 2005

Titre européen : Yu-Gi-Oh! Day of the Duelist: World Championship Tournament 2005

Date de sortie originale : 2004 (Japon) / 2005 (États-Unis, Europe)

Plateforme originale : Game Boy Advance

Dans la continuité des thèmes compétitifs, Yu-Gi-Oh! 7 Trials to Glory (ou Yu-Gi-Oh! Day of the Duelist en Europe) améliore la structure des tournois avec des règles et des cartes mises à jour. Le jeu intègre de nouvelles fonctionnalités et continue de captiver les fans grâce à son gameplay basé sur la compétition.

La collection comprendra également la possibilité de sauvegarder et de charger une partie – fonctionnalité qui n’était pas présente dans les versions originales des titres. Les batailles pourront être jouées en ligne sur Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist. Après la sortie de la compilation, certains titres seront mis à jour pour permettre les batailles en ligne.

Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION contiendra des améliorations d’ergonomie pour que ces grands classiques puissent proposer un confort de jeu moderne. Il sera également possible de personnaliser les commandes et les arrière-plans.