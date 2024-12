PQube et Storybird Studio annoncent la date de sortie de Beyond the Ice Palace 2.

Le jeu Beyond the Ice Palace 2, un platformer 2D et suite directe du premier opus, sera lancé sur Nintendo Switch et d’autres plateformes le 13 mars 2025. Initialement prévu pour cette année, sa sortie a été repoussée, mais l’attente semble prometteuse.

Poursuivant l’héritage de son prédécesseur, Beyond the Ice Palace 2 plonge les joueurs dans une expérience rétro captivante pour raviver la nostalgie tout en s’adaptant aux attentes modernes.

Vous incarnez le « Roi Maudit », qui doit s’élever des ténèbres pour reconquérir son trône. Armé des chaînes qui l’entravaient autrefois, il traversera des paysages dangereux, découvrira des trésors cachés et affrontera des ennemis monstrueux dans une aventure sombre et fantastique.

Caractéristiques principales :

Reprenez votre trône : Partez dans une quête de vengeance et de rédemption en recherchant des fragments de flèche sacrée pour débloquer votre plein potentiel.

: Partez dans une quête de vengeance et de rédemption en recherchant des fragments de flèche sacrée pour débloquer votre plein potentiel. Combat dynamique et exploration : Maîtrisez les chaînes qui vous retenaient captif pour détruire vos ennemis et naviguer dans des environnements hostiles.

: Maîtrisez les chaînes qui vous retenaient captif pour détruire vos ennemis et naviguer dans des environnements hostiles. Les secrets d’un royaume déchu : Explorez des chambres cachées, dénichez des améliorations puissantes et préparez-vous pour des batailles épiques.

: Explorez des chambres cachées, dénichez des améliorations puissantes et préparez-vous pour des batailles épiques. Améliorations stratégiques : Collectez des cristaux pour renforcer vos compétences et faire face à d’immenses boss.

: Collectez des cristaux pour renforcer vos compétences et faire face à d’immenses boss. Classique et moderne : Mélange d’un pixel art rétro et de mécanismes contemporains, le jeu ravive la série pour les fans de longue date comme pour les nouveaux joueurs.

Maximum Entertainment dévoile Leo and Mia: Animal Rescue

La suite familiale de Leo the Firefighter Cat, intitulée Leo and Mia: Animal Rescue, sortira sur Switch le 10 avril 2025.

Une nouvelle mission pour Leo et Mia :

Dans ce jeu d’aventure chaleureux, les joueurs rejoignent Leo, le courageux chat pompier, qui devient cette fois un sauveteur d’animaux accompagné de sa fidèle compagne, Mia. L’histoire se déroule dans divers biomes luxuriants – savanes, forêts de mangroves et montagnes – où ils sauveront la faune en danger et contrecarreront les plans des braconniers.

Caractéristiques principales :

Un nouveau rôle pour Leo : Enfilez le chapeau de sauveteur pour protéger et soigner des espèces menacées telles que les éléphants, girafes et lions.

: Enfilez le chapeau de sauveteur pour protéger et soigner des espèces menacées telles que les éléphants, girafes et lions. Environnements variés : Plus de 15 missions dans des biomes riches en vie sauvage et en défis.

: Plus de 15 missions dans des biomes riches en vie sauvage et en défis. Affrontez les braconniers : Empêchez les braconniers de nuire aux animaux grâce à vos compétences et votre réactivité.

: Empêchez les braconniers de nuire aux animaux grâce à vos compétences et votre réactivité. Mode aventure et galerie photo : Capturez des moments uniques et créez une galerie des animaux que vous sauvez.

: Capturez des moments uniques et créez une galerie des animaux que vous sauvez. Skins et récompenses : Débloquez de nouveaux looks pour Leo et Mia tout au long de votre progression.

Universe for Sale arrive sur de nouvelles plateformes, dont Nintendo Switch

L’éditeur Akupara Games et le développeur Tmesis Studio ont annoncé que Universe for Sale sera disponible sur Switch et autres plateformes à partir du 19 décembre 2024.

Aperçu du jeu :

Universe for Sale est un jeu d’aventure dessiné à la main, se déroulant dans les nuages denses de Jupiter. Là, des orangs-outans intelligents travaillent comme dockers tandis que des cultistes mystérieux dépouillent leur chair pour atteindre l’illumination.

Points forts :

Explorez une colonie délabrée nichée autour d’une mine abandonnée sur Jupiter. Théâtres de fortune, boutiques d’objets étranges et garages débordés forment un cadre vivant et immersif.

Rencontrez des personnages variés, humains, simiens, squelettiques ou robotiques, chacun ayant une histoire unique à raconter.

Suivez Lila, une femme capable de créer des univers dans la paume de sa main, au cœur d’une intrigue captivante mêlant mystère et découverte.

Créez des univers personnalisés en mélangeant les bons ingrédients… mais êtes-vous prêt à en payer le prix ?

Le jeu Morkull Ragast’s Rage bénéficie d’une sortie inhabituelle : la version physique est disponible dès aujourd’hui, tandis que l’édition numérique suivra le 16 janvier 2025.

Annoncé il y a un peu plus d’un an, Morkull Ragast’s Rage, un jeu d’action plateforme en 2D, promet une aventure captivante où les joueurs incarnent le méchant Morkull, conscient d’être contrôlé par les joueurs et les développeurs du jeu.

Aperçu officiel :

Dans ce jeu entièrement dessiné à la main, plongez dans un monde animé par un humour léger, des références à la pop culture et de fréquentes brisures du quatrième mur. Morkull, le Dieu de la Mort et des Ténèbres, doit s’échapper de Ragast pour dominer le monde.

Caractéristiques principales :

Animation dessinée à la main : Inspirée des films d’animation traditionnels et des classiques du jeu vidéo 2D, chaque image est animée image par image.

: Inspirée des films d’animation traditionnels et des classiques du jeu vidéo 2D, chaque image est animée image par image. Humour et conscience du jeu : Morkull interagit avec les joueurs et les développeurs en brisant le quatrième mur tout au long de l’histoire.

: Morkull interagit avec les joueurs et les développeurs en brisant le quatrième mur tout au long de l’histoire. Combats dynamiques : Exploitez une large gamme de combos et de capacités pour éliminer vos ennemis dans les recoins les plus sombres de Ragast.

: Exploitez une large gamme de combos et de capacités pour éliminer vos ennemis dans les recoins les plus sombres de Ragast. Exploration plateforme : En dehors des combats, naviguez dans des environnements fantastiques et magnifiquement animés pour découvrir des trésors cachés et relever des défis

Aujourd’hui, Bandai Namco Studios a annoncé que Doronko Wanko, un jeu développé par leurs soins, arrivera sur Nintendo Switch. Sa sortie est prévue pour le printemps 2025. Doronko Wanko est un jeu d’aventure décontracté et malicieux où vous incarnez un chien dont le but est de rendre la maison de votre maître aussi sale que possible. Maman garde toujours sa maison impeccable ! Ce serait dommage si… de nouveaux amis poilus… y semaient une pagaille monumentale ! Avec son héros, un Pomeranian espiègle, Doronko Wanko vous invite à libérer votre côté canaille en jouant également avec trois nouvelles races de chiens qui viennent enrichir l’équipe des petits chenapans.

Caractéristiques principales :

Saleté à volonté

Roulez-vous dans des flaques à proximité, trottinez dans des zones propres, puis secouez-vous pour éclabousser de la boue partout et provoquer des dégâts spectaculaires. Accumulez une facture de ménage à six chiffres tout en étant certain que votre maître ne pourrait jamais en vouloir à un chiot si adorable, n’est-ce pas ?

Roulez-vous dans des flaques à proximité, trottinez dans des zones propres, puis secouez-vous pour éclabousser de la boue partout et provoquer des dégâts spectaculaires. Accumulez une facture de ménage à six chiffres tout en étant certain que votre maître ne pourrait jamais en vouloir à un chiot si adorable, n’est-ce pas ? Une œuvre d’art colorée

Sautez sur les comptoirs de cuisine, courez sur les étagères et explorez différentes pièces pour créer une messterpiece multicolore en renversant des liquides comme du jus de tomate, du vin, du café, de l’encre ou de la peinture. Découvrez des pièces spéciales où vous pourrez causer encore plus de chaos avant de vous faire repérer.

Sautez sur les comptoirs de cuisine, courez sur les étagères et explorez différentes pièces pour créer une messterpiece multicolore en renversant des liquides comme du jus de tomate, du vin, du café, de l’encre ou de la peinture. Découvrez des pièces spéciales où vous pourrez causer encore plus de chaos avant de vous faire repérer. Des gadgets amusants

Appuyez sur les boutons d’appareils électroménagers tels que des aspirateurs robots ou des ventilateurs pour étendre votre désordre bien au-delà de ce que vos petites pattes peuvent atteindre. Équipez-vous de gadgets hilarants, comme des mini-canons à boue ou des accessoires crachant de la gadoue, pour rendre votre bazar encore plus rapide et spectaculaire.

Appuyez sur les boutons d’appareils électroménagers tels que des aspirateurs robots ou des ventilateurs pour étendre votre désordre bien au-delà de ce que vos petites pattes peuvent atteindre. Équipez-vous de gadgets hilarants, comme des mini-canons à boue ou des accessoires crachant de la gadoue, pour rendre votre bazar encore plus rapide et spectaculaire. Résolution de puzzles

Ramassez des objets mal placés, comme des tasses ou des jouets, puis remettez-les à leur place pour résoudre des énigmes et débloquer des cadeaux spéciaux.

Bandai Namco Studios a déclaré aujourd’hui :

« Que ce soit pour un joueur expérimenté cherchant une pause cosy à thème canin ou pour un jeune enfant découvrant les merveilles des jeux vidéo, Doronko Wanko offre une expérience amusante et accessible à tous les âges. Nous sommes fiers de proposer un jeu charmant et agréable sur une plateforme aussi emblématique que la Nintendo Switch. »

Développé par The Arcade Crew et Assoupi, MainFrames, un jeu de plateforme rapide avec des éléments de puzzle, sera disponible sur Nintendo Switch au début de l’année prochaine.

Plongez dans un monde numérique nostalgique :

Incarnez Floppy, un programme informatique cherchant à découvrir ses origines tout en explorant un paysage virtuel inspiré des anciens écrans Windows. Déplacez-vous entre des fenêtres de programmes, réorganisez des icônes de bureau pour trouver des passages secrets et affrontez des ennemis contrôlés par le système d’exploitation lui-même.

Points forts :

Design unique : Les niveaux de MainFrames s’inspirent des fonds d’écran classiques de Windows, avec des décors variés comme des îles, des montagnes ou des déserts.

: Les niveaux de MainFrames s’inspirent des fonds d’écran classiques de Windows, avec des décors variés comme des îles, des montagnes ou des déserts. Histoire captivante : Suivez l’aventure de Floppy, rencontrez des personnages hauts en couleur et laissez-vous séduire par l’humour du jeu.

: Suivez l’aventure de Floppy, rencontrez des personnages hauts en couleur et laissez-vous séduire par l’humour du jeu. Plateforme équilibrée : Bien que parfois exigeant, le jeu offre une expérience de plateforme juste et divertissante qui séduira tous les joueurs.

Que vous soyez amateur de défis ou curieux de découvrir une aventure pleine de charme, MainFrames s’annonce comme un incontournable pour 2024.

LCB Studio a annoncé Grizzly Man, le tout dernier opus de la série Pixel Pulps, une collection d’aventures interactives. Ce titre fait suite à Mothmen 1966, Varney Lake et Bahnsen Knights, tous déjà disponibles sur Nintendo Switch. Grizzly Man arrivera d’abord sur PC ce mois-ci, avec des portages consoles prévus ultérieurement.

Aperçu du jeu :

Après avoir survécu à une mystérieuse attaque dans une forêt d’Alaska il y a douze ans, qui lui a fait perdre la mémoire, Robert, un ancien Man in Black devenu guide de terrain, conduit un groupe de touristes vers les sources d’une rivière bondée de saumons pendant leur période de migration. Mais leur expédition tourne au cauchemar lorsqu’ils croisent la route de Grizzly Man, une figure sanguinaire et énigmatique liée à la CIA et au tristement célèbre Projet MKUltra. Survivront-ils aux horreurs de la taïga, ou deviendront-ils les prochaines proies de ce tueur ?

Plongez dans une histoire captivante mêlant psychédélisme, conspirations gouvernementales et horreur de survie, avec l’un des slashers les plus redoutables jamais vus dans les contrées sauvages. Situé pendant la migration des saumons dans la taïga impitoyable de l’Alaska, Grizzly Man propose une expérience palpitante, combinant pixel art inspiré des années 1980 et narration digne des récits pulp.

Un nouveau départ pour Pixel Pulps :

Grizzly Man est le premier volet de la Direct-To-Video Collection, une nouvelle trilogie d’aventures Pixel Pulps indépendantes. Les prochains titres de la série, Dark Side Sewers et Possession Junkies, sont encore en développement et promettent de nouvelles histoires tout aussi saisissantes à venir.

L’éditeur Broccoli et le développeur LicoBiTs ont annoncé que le fan disc du visual novel otome Utakata no Uchronia, intitulé Utakata no Uchronia: trail, arrivera sur Nintendo Switch. Vous pouvez visionner la bande-annonce d’annonce pour ce titre ci-dessus. Pour le moment, le jeu n’a été annoncé que pour une sortie au Japon. Aucune information sur l’histoire n’a encore été révélée, mais voici un aperçu du casting et de l’équipe de production :

Casting

Yashiro (interprété par Chiaki Kobayashi)

(interprété par Chiaki Kobayashi) Tobari (interprété par Nobuhiko Okamoto)

(interprété par Nobuhiko Okamoto) Awayuki (interprété par Soma Saito)

(interprété par Soma Saito) Yori (interprété par Takuya Eguchi)

(interprété par Takuya Eguchi) Tsuyukusa (interprété par Yoshitsugu Matsuoka)

(interprété par Yoshitsugu Matsuoka) Hiiragi (interprété par Toshiyuki Toyonaga)

(interprété par Toshiyuki Toyonaga) Tsuwabuki (interprété par Yōhei Azakami)

(interprété par Yōhei Azakami) …et bien d’autres !

Équipe de production

Réalisateur : Asahi Takamura

Asahi Takamura Design des personnages et illustrations : RiRi

RiRi Scénario principal : Kazura Ringo

Kazura Ringo Musique de fond : MANYO

MANYO Illustrations des personnages chibi : Uta

Aujourd’hui, BeXide a annoncé la sortie d’une version Nintendo Switch de The Fox’s Way Home. Le jeu sera disponible sur la console en 2025.

Avant-goût de l’histoire

Sans vous en rendre compte, vous vous retrouvez dans un royaume entre le monde caché et le monde réel. Fiez-vous aux conseils de la prêtresse-renarde qui y réside pour vous échapper de cet autre monde !

Une prêtresse-renarde dansante ! Un jeu légèrement sexy à la sauce The Exit 8

Le concept du jeu est très simple : observez attentivement la danse exécutée par la prêtresse-renarde et mémorisez-la. Mais attention ! Ne vous laissez pas distraire par son charme séduisant et ne manquez aucune partie de son rituel.

Comment jouer

Pour retourner dans votre monde, vous devrez assister à tous les rituels de la prêtresse-renarde. Cependant, des apparitions appelées mononoke tenteront de vous tromper en prenant une forme très proche de celle de la prêtresse et en vous séduisant.

Restez concentré, observez les rituels avec soin et ne vous laissez pas ensorceler par la danse envoûtante de la renarde pour repérer les mononoke !

“Tout d’abord ! Si vous croyez qu’il s’agit vraiment de moi, appelez mon nom.”

“Ensuite ! Si vous pensez que c’est un imposteur, démasquez-le immédiatement !”

“En cas d’erreur, le rituel échoue sur-le-champ !”

Si quelque chose vous semble étrange, signalez les parties suspectes du rituel de la prêtresse-renarde. Si votre soupçon est correct, le mononoke s’éclipsera, et une lanterne s’allumera. Allumez les huit lanternes pour revenir à votre monde !

Encyclopédie des apparitions

Les différentes formes de mononoke que vous aurez exposées seront enregistrées dans une encyclopédie. Répétez les rituels et créez votre propre captivante “Encyclopédie des apparitions”

Runa & The Chaikurú Legacy a enfin une date de sortie ! Nous pourrons y jouer dès le 29 janvier 2025, et un nouveau trailer est disponible ci-dessus.

Un monde fantastique hors du commun !

Runa & The Chaikurú Legacy vous invite à plonger dans les mystères enfouis dans les ruines de l’ancienne civilisation Chaikurú, dans une aventure épique et classique de plateforme en 3D.

Avec des éléments d’action et de nombreuses zones à explorer, laissez-vous emporter par une histoire captivante mais sombre, tout en affrontant les secrets dissimulés par The Company dans ce jeu riche en énigmes amusantes et en gameplay accessible à toute la famille.

Une grande aventure vous attend !

Traversez les Terres Rouges pour comprendre la mystérieuse civilisation Chaikurú et révéler tous ses anciens secrets. Incarnez la courageuse Runa et affrontez diverses menaces qui tenteront de compliquer votre mission.

Préparez-vous à vivre une aventure inoubliable, pleine d’émotion et de défis, grâce à notre incroyable jeu de plateforme en 3D, spécialement conçu pour les amateurs de jeux vidéo classiques !

Découvrez un vaste et merveilleux monde prêt à être exploré !

Inspirés par les magnifiques paysages et la culture d’Amérique latine, différents environnements vous attendent pour jouer à votre rythme. Que vous soyez à la recherche de tous les objets à collectionner ou concentré sur la résolution des défis, il y en a pour tous les goûts.

CONTENU DU JEU

Un jeu classique de plateforme en 3D avec des éléments d’action et d’exploration, et des mouvements de caméra automatiques.

Incarnez Runa, une aventurière curieuse et courageuse, dans son périple.

Découvrez les mystères de l’ancienne civilisation Chaikurú et des Quatre Graines Mystiques dans l’immensité des Terres Rouges.

Explorez de magnifiques environnements tels que des ruines, des jungles, des rivières, des cascades, des grottes, et bien plus encore !

Combattez des ennemis variés et fantastiques en maîtrisant l’utilisation de vos boleadoras .

. Surmontez des obstacles de plateforme en 3D et résolvez les énigmes laissées par les Chaikurú pour protéger leurs secrets.

Débloquez des compétences mystiques pour modifier l’environnement et accéder à de nouveaux lieux.

Collectionnez des artefacts anciens et insolites issus d’un monde révolu.

Clear River Games a annoncé une date de sortie occidentale pour Omega: The Triangle Stars, et la version anglaise arrivera bientôt. Le jeu est prévu pour le 28 février 2025. Omega: The Triangle Stars, imaginé par Takaya Imamura, artiste ayant travaillé sur Star Fox et F-Zero, a initialement été lancé au Japon en juillet dernier. La version occidentale a été confirmée en septembre.

Issu de l’imagination de Takaya Imamura, ancien directeur artistique de Nintendo devenu mangaka, et développé par l’équipe derrière la série Retro Mystery Club, Happymeal, voici Omega 6: The Triangle Stars, une aventure rétro-futuriste au style 16 bits, mêlant exploration et éléments RPG. Dans un futur lointain sur Terre, une technologie permettant d’étendre l’espérance de vie moyenne à environ 400 ans a permis à l’humanité de vivre confortablement, malgré les problèmes sociaux liés au vieillissement de la population. Un jour, un trou de ver est apparu près de Mars, laissant passer un flot d’extraterrestres. Rapidement, ces migrants venus de l’espace ont occupé les principales villes de la planète. Face à cette situation, le docteur Victor Franklin, chercheur en longévité, décide de chercher une deuxième Terre. Pour mener à bien ce projet, il crée deux humanoïdes, Thunder et Kyra, et les envoie en mission à bord du vaisseau spatial Omega 6. Leur quête marque le début d’une aventure extraordinaire.

Caractéristiques principales

Une quête mouvementée pour le trésor ultime

Suivez Thunder et Kyra dans leur périple à bord de l’Omega 6, une mission visant à trouver une nouvelle planète habitable pour l’humanité. Mais avant cela, ils doivent découvrir un trésor caché dans d’anciennes ruines pour rembourser… un prêt planétaire ? Leur aventure les mènera sur trois planètes : Impostar : une planète peuplée d’aliens venus des quatre coins de l’univers. Igni : un monde ardent à l’environnement hostile. Froslara : une planète glaciale habitée par des résidents fortunés.

À chaque planète, de nouvelles rencontres et péripéties les attendent.

Suivez Thunder et Kyra dans leur périple à bord de l’Omega 6, une mission visant à trouver une nouvelle planète habitable pour l’humanité. Mais avant cela, ils doivent découvrir un trésor caché dans d’anciennes ruines pour rembourser… un prêt planétaire ? Leur aventure les mènera sur trois planètes : Plus de 100 aliens et une aventure riche en mystères et drames

Durant votre chasse au trésor, des rencontres inattendues surviendront via des événements aléatoires. Explorez à votre guise, devenez chasseur de primes, livreur, ou faites simplement du shopping : la manière de jouer dépend de vous. Les perfectionnistes apprécieront une galerie permettant d’enregistrer les personnages rencontrés, des quêtes secondaires, ainsi qu’un mode d’entraînement pour affronter de puissants adversaires. Contrairement à son nom, l’espace est très animé !

Durant votre chasse au trésor, des rencontres inattendues surviendront via des événements aléatoires. Explorez à votre guise, devenez chasseur de primes, livreur, ou faites simplement du shopping : la manière de jouer dépend de vous. Les perfectionnistes apprécieront une galerie permettant d’enregistrer les personnages rencontrés, des quêtes secondaires, ainsi qu’un mode d’entraînement pour affronter de puissants adversaires. Contrairement à son nom, l’espace est très animé ! Affrontez des chasseurs de trésors rivaux et des aliens dans des combats de cartes

Le trésor attire les ennuis, menant à des batailles stratégiques basées sur des cartes. Analysez la stratégie de vos adversaires pour décrocher la victoire. Dans votre vaisseau se trouve un bonsaï qui produit des fruits : utilisez-les pour améliorer vos capacités ou échanger votre main de cartes avec celle de l’ennemi. Ce bonsaï peut également produire des Fruits Magiques aux pouvoirs immenses, mais utilisez-les avec prudence !

Transformez votre maison d’enfance en construisant des usines brillantes et en forgeant des amitiés durables, puis visez les étoiles et réalisez enfin le rêve de votre famille – la précieuse fusée de votre mère. Remontez vos manches, il se trouve que sauver cette ville est VRAIMENT de la science spatiale ! Little Rocket Lab arrive sur Switch en 2025.

Vous incarnez Morgan, une ingénieure en herbe de retour chez elle pour terminer le projet de rêve de sa famille – une fusée ! Retrouvant sa maison changée, Morgan devra rechercher et construire des gadgets ingénieux et des usines tentaculaires pour aider les habitants. Des simples foreuses et fours aux assembleurs complexes, grues et kilomètres de convoyeurs, vous transformerez les ressources locales en matériaux utiles et ramènerez l’industrie à la paisible St. Ambroise.

Construisez des gadgets ingénieux et des usines tentaculaires pour résoudre les problèmes de la ville

Faites connaissance avec les habitants, créez des amitiés durables et devenez le cœur de la communauté

Recherchez et inventez de nouvelles machines, sources d’énergie et amis mécaniques

Découvrez une histoire réconfortante en tant que Morgan, une ingénieure en herbe avec de grands espoirs pour la ville !

Construisez enfin la fusée de votre famille !

En plus de construire des gadgets fous, vous devrez extraire des ressources, explorer les côtes, les chantiers ferroviaires, les carrières et les zones souterraines – chaque partie de la ville possède ses propres matériaux pour vous inspirer ! Vous devrez relever des défis, intégrer des éléments électriques, de l’eau, des grues, des fours, de l’artisanat, automatiser grâce à la robotique et bien plus encore pour assurer le retour de St. Ambroise à son ancienne gloire. Êtes-vous prêt à remonter vos manches ?

Prêt pour l’aventure avec Morgan ?

Cozy Dungeons est un jeu d’aventure et de design intérieur où vous explorez des donjons, les débarrassez des ennemis et les rénovez pour en tirer profit ! Prenez le contrôle du chef d’une guilde d’extermination de monstres qui décide d’ajouter une touche décorative à l’affaire. Après tout, pourquoi ne pas transformer un donjon en chambre d’hôtes ?

EXPLOREZ DES DONJONS TRAÎTRES

Parcourez des donjons remplis d’énigmes diaboliques, d’ennemis vicieux et de pièges mortels. Utilisez une variété d’outils qui vous aideront dans l’exploration et le combat, et restez vigilant – cela pourrait vous donner l’avantage nécessaire pour survivre.

LIBÉREZ VOTRE RENOVATEUR INTÉRIEUR

Chaque donjon que vous visitez appartient à un client, et ils veulent le voir comme neuf ! Construisez de nouveaux meubles, nettoyez les ordures, changez les murs et les sols, vendez les meubles cassés et bien plus encore ! Une fois tout prêt, laissez l’or affluer !

PERSONNALISEZ VOTRE GUILDE

Vous pouvez dépenser votre or durement gagné pour décorer et agrandir votre guilde comme bon vous semble, améliorer votre personnage, acheter de nouveaux plans, rencontrer de nouveaux amis et plus encore – le ciel est la limite !

Prêt à rendre ces donjons à la fois dangereux et confortables ? ️✨

DARK DAWN : The Chronicles of a Doll a été annoncé pour Switch. Conçu comme une expérience épisodique, vivez les horreurs de l’enlèvement en première personne et tentez de vous échapper dans un monde tordu. Pouvez-vous vous échapper ?

Hâte de découvrir cette aventure effrayante sur Switch ? ️

Comme l’a relayé Warani Studios aujourd’hui, Dark Dawn: The Chronicles of a Doll arrive sur Nintendo Switch. Bien que la sortie soit prévue pour le quatrième trimestre 2025, cela reste très provisoire.

Dark Dawn: The Chronicles of a Doll est décrit comme « un jeu à la première personne sous forme d’expérience épisodique où vous êtes une victime d’enlèvement et vous vivrez une expérience réaliste de toutes ses fins les plus terrifiantes telles que la traite des êtres humains, la vente d’organes et le dark web. »

Voici quelques informations supplémentaires :

Dark Dawn: The Chronicles of a Doll est un jeu à la première personne sous forme d’expérience épisodique où vous êtes une victime d’enlèvement et vous vivrez une expérience réaliste de toutes ses fins les plus terrifiantes telles que la traite des êtres humains, la vente d’organes et le dark web. Le jeu est une protestation artistique contre ces crimes qui sont presque un tabou dans les jeux vidéo.

Caractéristiques clés :

Dans le jeu, vous pouvez avancer dans l’histoire à travers 5 épisodes, comme une série télévisée.

Vous pouvez ajuster l’emploi du temps de la journée et activer des moments clés de l’histoire pour continuer à avancer. Une période prolongée de sommeil induit peut entraîner la mort.

Vous pouvez construire des objets et monter en niveau pour perfectionner vos techniques d’artisanat afin de survivre.

Le puissant sédatif vous fera avoir des hallucinations terribles pendant le jeu dans des mondes déformés complètement éloignés de la réalité. Survivre à votre propre esprit sera complexe. Vous pourriez être dans un magasin de jouets avec des animaux, puis cela se transforme en savane africaine sauvage.

Si vous ne prenez pas soin de votre état mental, vous pouvez paniquer et devenir victime de votre propre souffrance. Des ennemis sombres commenceront à vous harceler jusqu’à ce qu’ils vous achèvent.

Sugardew Island n’a pas encore de date de sortie, mais un mois de sortie a été fixé. Le jeu sera prêt en mars 2025.

Sugardew Island a connu un retard. Lorsque nous avons rapporté sur le titre au début de l’année, il était prévu pour cette année. Maintenant, il faudra quelques mois de plus avant son lancement.

Récapitulatif des informations importantes :

Inspiré par les jeux Harvest Moon bien-aimés sur Nintendo DS, Sugardew Island – Your Cozy Farm Shop est une lettre d’amour au genre cozy, où vous pouvez vous détendre, relaxer et profiter des heures de jeu agréable en gérant votre propre boutique de ferme sur une île calme et paisible.

Sugardew Island est un simulateur de boutique de ferme cozy délibérément simple, conçu par une petite équipe de développeurs indépendants. Nous avons développé Sugardew Island pour que vous puissiez vous détendre, relaxer et profiter de votre genre préféré.

Après une tempête surprenante et un naufrage, votre aventure commence lorsque vous vous réveillez sur une île déserte. Pour continuer votre aventure, vous devez collecter l’Harmonie en vendant des biens aux habitants de la forêt, en guérissant l’île et en surmontant les épines.

Prenez soin de vos animaux et de votre ferme, vendez vos produits aux adorables habitants de la forêt, améliorez votre ferme et remplissez de petites commandes pour l’Arbre de l’Harmonie afin de redonner vie à la petite île.

Fonctionnalités clés :

Agriculture : Prenez soin de vos plantes, fabriquez de l’engrais et vendez vos produits agricoles.

: Prenez soin de vos plantes, fabriquez de l’engrais et vendez vos produits agricoles. Votre boutique de ferme : Vendez des articles dans votre boutique et négociez les prix avec les habitants de la forêt.

: Vendez des articles dans votre boutique et négociez les prix avec les habitants de la forêt. Collecte de ressources : Rassemblez du bois, des pierres et des mauvaises herbes pour améliorer la ferme.

: Rassemblez du bois, des pierres et des mauvaises herbes pour améliorer la ferme. Éditeur de personnages : Personnalisez l’apparence de votre personnage pour créer votre persona parfaite.

: Personnalisez l’apparence de votre personnage pour créer votre persona parfaite. Animaux : Nourrissez, interagissez et créez des liens avec les animaux pour obtenir des œufs et du lait.

: Nourrissez, interagissez et créez des liens avec les animaux pour obtenir des œufs et du lait. Compagnons animaux : Donnez des noms aux animaux de compagnie, interagissez avec eux et laissez-les vous suivre sur l’île.

: Donnez des noms aux animaux de compagnie, interagissez avec eux et laissez-les vous suivre sur l’île. Quêtes de l’Arbre de l’Harmonie : Remplissez des commandes pour guérir l’Arbre de l’Harmonie et améliorer la petite île.

: Remplissez des commandes pour guérir l’Arbre de l’Harmonie et améliorer la petite île. Romance : Si vous cherchez de la compagnie sur l’île, l’amour pourrait être dans l’air avec quatre esprits romantiques, chacun ayant ses propres histoires et interactions uniques.

: Si vous cherchez de la compagnie sur l’île, l’amour pourrait être dans l’air avec quatre esprits romantiques, chacun ayant ses propres histoires et interactions uniques. Commerçant Tomte : Achetez des graines, des animaux et plus encore auprès du commerçant amical.

: Achetez des graines, des animaux et plus encore auprès du commerçant amical. Système d’amélioration : Améliorez votre maison, votre grange et vos outils pour augmenter l’efficacité.

Sugardew Island sera vendu en version physique et numérique, avec Silver Lining Interactive gérant le jeu en magasin.

Grâce à Fellow Traveller et Made Up Games, nous avons la date de sortie de Pine: A Story of Loss. Ceux qui possèdent une Nintendo Switch pourront y jouer à partir de ce vendredi 13 décembre.

Seul dans la clairière forestière où il a fait sa maison avec sa femme, un menuisier lutte pour aller de l’avant tandis que ses tâches quotidiennes simples sont entrecoupées de souvenirs précieux d’une vie passée. À chaque changement de saison, le menuisier doit se préparer à ce qui va venir. Des tâches comme collecter de l’eau, réparer le toit ou planter des cultures ravivent chacune des souvenirs vifs de sa femme. Désespéré de ne pas laisser disparaître sa mémoire, le menuisier capture ces moments dans de belles sculptures en bois. Pourtant, bien que chacune soit une promesse à sa mémoire, elles deviennent vite une obsession dangereuse.

Conçu pour être apprécié en une ou deux sessions, Pine immerge le joueur dans le monde du menuisier avec une narration environnementale, des paysages sonores ambiants et une bande-son originale. Les tâches quotidiennes comme s’occuper de son jardin et ramasser du bois pour l’hiver suivant sont présentées à travers des puzzles interactifs et des mini-jeux, avec des paysages magnifiques qui se transforment au fil des quatre saisons. Les œuvres artistiques de Pine présentent des environnements impressionnistes inspirés par des œuvres telles que celles de N.C. Wyeth. Ces superbes décors contrastent avec les animations de personnages épurées du jeu, inspirées par des bandes dessinées classiques telles que Tintin.

Pine est développé par Made Up Games, dirigé par l’illustrateur professionnel et auteur de livres pour enfants Tom Booth et le programmeur Najati Imam. La première incarnation du menuisier a été un croquis créé par Booth après une perte tragique, qui a déclenché un élan de soutien de la part des fans touchés par la puissante représentation du chagrin. Déterminés à donner vie à l’histoire du menuisier, Booth et Imam l’ont transformée en Pine, une expérience émotionnelle et interactive qui rappelle à chacun que personne n’est seul dans sa perte.

No More Robots et Gamkat apportent Piece by Piece sur Nintendo Switch, ont annoncé aujourd’hui les sociétés. Le jeu sortira en 2025. Petit aperçu : Piece by Piece est un simulateur de boutique de réparation où vous aidez les animaux de la forêt à réparer leurs gadgets et objets cassés.

Héritez de l’atelier de réparation familial, retroussez vos manches et commencez à réparer, peindre, cuisiner, planter, balayer, mélanger et assembler des dizaines d’héritages familiaux, de jouets et d’objets bien-aimés de diverses créatures de la forêt.

Si vous pensez que ce sera une promenade de santé, Piece by Piece va vous déjouer. Chaque jour, vous devrez ranger votre magasin, vous occuper de ceux qui ont besoin d’aide, puis mettre en vente un tas de choses et voir si vous pouvez réaliser un joli profit. Être un bon samaritain, c’est bien beau, mais ce renard doit mettre de la nourriture sur la table !

Personnalisez votre magasin avec différentes couleurs et matériaux, cultivez des plantes et mélangez des peintures, embellissez les objets qui passent par le magasin, faites des cookies pour vos voisins et écoutez les derniers potins.

Le développeur Pancake Games et l’éditeur Whitethorn Games ont annoncé que Slime Heroes arrive sur Nintendo Switch. Lorsque le jeu d’action-aventure en 3D « Souls-lite » a été annoncé pour la première fois, la Switch n’était pas sur la liste des plateformes, mais il est maintenant confirmé qu’il sera lancé en même temps que les autres versions le 13 février 2025.

Dans Slime Heroes, embarquez pour un voyage à travers un monde enchanteur confié à un héros improbable, un slime, chargé de le sauver d’une mystérieuse corruption. Explorez le vaste monde en 3D — seul ou avec un ami — et affrontez des ennemis féroces, des puzzles difficiles mais abordables, et découvrez des trésors oubliés. Gagnez des gemmes magiques à travers le monde et combinez-les dynamiquement pour créer des compétences magiques uniques et puissantes capables de vaincre même les serviteurs et les boss les plus corrompus. Découvrez une histoire touchante sur le dépassement des attentes, l’amitié et le pardon au fur et à mesure de votre progression, car même les slimes peuvent être des héros !

Caractéristiques clés de Slime Heroes :

Gagner des compétences et les changer à la volée : Collectez et consommez un arsenal de gemmes obtenues en battant des ennemis, et combinez dynamiquement des compétences pour créer des attaques uniques qui conviennent à votre style de jeu à tout moment.

: Collectez et consommez un arsenal de gemmes obtenues en battant des ennemis, et combinez dynamiquement des compétences pour créer des attaques uniques qui conviennent à votre style de jeu à tout moment. Jouer seul ou avec un ami : Partez en solo ou rejoignez à tout moment le jeu d’un ami pour une aventure coopérative amusante sur le canapé ou en ligne. Avec un système de butin partagé, vous pourrez tous les deux créer des compétences complémentaires pour affronter les ennemis corrompus les plus féroces.

: Partez en solo ou rejoignez à tout moment le jeu d’un ami pour une aventure coopérative amusante sur le canapé ou en ligne. Avec un système de butin partagé, vous pourrez tous les deux créer des compétences complémentaires pour affronter les ennemis corrompus les plus féroces. Voyager à travers un monde vaste : Explorez six régions distinctes dans un monde ouvert vibrant et rencontrez les dieux qui gouvernent chaque région. Découvrez des passages secrets, des zones cachées et des donjons uniques avec leurs propres défis à relever.

: Explorez six régions distinctes dans un monde ouvert vibrant et rencontrez les dieux qui gouvernent chaque région. Découvrez des passages secrets, des zones cachées et des donjons uniques avec leurs propres défis à relever. Personnaliser votre slime : Donnez de la personnalité à votre slime en personnalisant son visage et ses couleurs selon vos préférences. Trouvez des chapeaux à travers la carte qui non seulement ajoutent une touche de style à votre slime mais aussi fournissent des bonus de statistiques utiles, vous gardant à la mode et prêt pour le combat.

Mechaghidora prévoit de lancer son nouveau projet Knock Off: Battle for Imagination sur Nintendo Switch, a annoncé aujourd’hui le studio. La sortie est prévue pour le quatrième trimestre 2025.

Mechaghidora est un jeu de combat rapide. L’action se déroule dans un monde nostalgique où les figurines prennent vie.

Détails supplémentaires dans l’aperçu suivant :

Knock Off est un jeu de combat rapide en un contre un, dans lequel deux joueurs utilisent une variété d’attaques telles que des combos aériens, des mouvements assistés et des pouvoirs spéciaux pour mettre K.O. leur adversaire. Il utilise une configuration à 6 boutons et des contrôles classiques avec un gameplay flexible permettant de réaliser des combinaisons de manière créative.

Knock Off est un jeu amusant et excitant qui séduira à la fois les fans de jeux de combat et les amateurs de jouets. Le jeu propose une variété de personnages, chacun avec son propre ensemble de mouvements et d’aptitudes. Les scènes sont remplies de références emblématiques à l’enfance et de clins d’œil qui vous inciteront à revenir encore et encore. Knock Off est un excellent choix pour les joueurs de tous niveaux et promet des heures de divertissement.

Le cadre du jeu offre une touche unique au genre, mettant en scène des figurines de jouets engagées dans des batailles amicales dans la chambre d’un jeune garçon. Ces batailles sont alimentées par l’imagination des enfants, créant un monde caché où ces jouets prennent vie. L’intrigue se complique avec l’introduction d’un nouveau jouet puissant, dont les vues élitistes mènent à un affrontement direct avec les anciens jouets contrefaits. Le destin de l’imagination est entre vos mains.

Arashi Gaiden est un jeu d’action au tour par tour, avec des combats frénétiques, dans le style dash and slash, où un ninja est engagé par son ancien maître, recevant la mission de récupérer 3 puissantes reliques orientales que la Matilha a volées. Cette organisation criminelle s’est associée à un clan de ninjas et domine le monde du crime au Japon. Ce jeu fait partie du même univers que Pocket Bravery, et développe l’histoire d’une partie importante du cœur japonais du jeu.

Vous incarnez Shinji Arashi, un ninja confronté aux problèmes du passé tout en affrontant de nouveaux ennemis (et d’anciens amis).

Caractéristiques clés :

Plus de 5 heures de jeu amusant en combat au tour par tour , avec des défis variés, contenant plusieurs solutions.

, avec des défis variés, contenant plusieurs solutions. Effectuez des combos rapides ou planifiez les combats calmement , le choix vous appartient.

, le choix vous appartient. Un nouveau niveau pour un système de combat innovant, Dash and Slash , profitez du combat au tour par tour avec des mouvements rapides.

, profitez du combat au tour par tour avec des mouvements rapides. Art pixel entièrement fait à la main , avec des scènes thématiques de différents lieux au Japon.

, avec des scènes thématiques de différents lieux au Japon. Découvrez l’histoire d’Arashi et son implication avec Lobo.

Recevez des Power-Ups au fur et à mesure de votre progression dans le jeu, mais gérez-les bien pendant le match.

Embarquez pour une aventure palpitante à travers la galaxie dans ce beat ’em up en 2D fait à la main. Dans un univers où l’argent est roi, vous prendrez le contrôle de trois chasseurs de primes de l’espace distincts, chacun avec ses propres capacités et styles uniques. Chassez des criminels épiques, collectez des primes et frayez-vous un chemin à travers un monde brutal et impitoyable où le danger guette à chaque tournant.

Utilisez des motos futuristes pour traverser les planètes, engagez-vous dans des combats intenses et sanglants, et vivez un niveau de gore et d’action qui fera battre votre cœur à tout rompre. Le jeu propose des animations artisanales magnifiquement réalisées qui donnent vie à chaque coup de poing, coup de pied et explosion avec des détails époustouflants.

CARACTÉRISTIQUES :

Trois personnages jouables : Choisissez parmi trois chasseurs de primes de l’espace uniques, chacun avec son propre style de jeu et ses capacités.

: Choisissez parmi trois chasseurs de primes de l’espace uniques, chacun avec son propre style de jeu et ses capacités. Chasses aux primes à travers la galaxie : Voyagez à travers des planètes variées sur votre moto futuriste, abattez des criminels épiques et collectez des primes.

: Voyagez à travers des planètes variées sur votre moto futuriste, abattez des criminels épiques et collectez des primes. Action brutale : Engagez-vous dans des combats intenses remplis de gore, de sang et d’action non-stop.

: Engagez-vous dans des combats intenses remplis de gore, de sang et d’action non-stop. Animation 2D artisanale : Appréciez des personnages et des environnements magnifiquement animés qui donnent vie au monde.

: Appréciez des personnages et des environnements magnifiquement animés qui donnent vie au monde. Combats de boss épiques : Affrontez des criminels puissants dans des combats de boss difficiles.

: Affrontez des criminels puissants dans des combats de boss difficiles. Gameplay axé sur l’argent : Dans cet univers, l’argent est tout. Gagnez, volez et combattez pour chaque crédit que vous pouvez obtenir, même commencer le jeu a un coût. Mais rappelez-vous, dans ce monde, rien n’est gratuit. Appuyer sur start coûte de l’argent, et même les autres joueurs ne sont pas à l’abri de votre cupidité – vous pouvez voler leur argent durement gagné pour alimenter votre propre quête de richesse et de pouvoir.

The Last Grape est un jeu d’action-aventure où vous incarnez un raisin ninja en quête de vengeance. Avec des graphismes impressionnants et un gameplay stimulant, le jeu vous emmènera dans un voyage excitant à travers un monde vibrant et dangereux.

Utilisez vos compétences pour grimper, sauter et combattre une variété d’ennemis. Les mécaniques de découpe du jeu vous permettent de vivre une action rapide et fluide, en créant des combos impressionnants en battant vos ennemis. À chaque coup réussi, vous pouvez réinitialiser le coup de découpe et continuer à trancher sans interruptions.

En plus de la capacité unique de découper les ennemis avec des coups précis, vous avez également un pouvoir spécial, Hyper Focus. Cela vous permet de ralentir le monde autour de vous, vous donnant le temps de planifier soigneusement vos mouvements et de les exécuter avec précision. Cette capacité peut être utile dans les combats contre des ennemis puissants, vous permettant d’éviter les attaques ennemies et de les découper plus facilement. De plus, elle peut être utilisée pour surmonter des obstacles compliqués et résoudre des énigmes nécessitant de l’action, de la précision et un timing parfait. Utilisez cette capacité stratégiquement dans votre quête de vengeance.

Explorez différentes zones, y compris des forêts denses, des villes animées et des grottes souterraines dangereuses. Affrontez des boss épiques et découvrez des secrets cachés en cherchant à vous venger de vos ennemis. “The Last Grape” est un jeu d’action innovant et excitant qui offre un gameplay unique et addictif que vous ne voudrez pas manquer.

ArtDock Studio est ravi d’annoncer la prochaine sortie de Penguin Helper pour la Nintendo Switch, le jeu indépendant bien-aimé qui a d’abord charmé les joueurs sur Steam. Prévu pour sortir juste à temps pour la saison des fêtes, Penguin Helper sera disponible en décembre 2024, apportant joie festive et amusement glacé aux joueurs de tous âges alors que les célébrations de Noël et du Nouvel An approchent.

Plongez dans une aventure magique en Antarctique où vous prenez le contrôle d’un joyeux pingouin. Penguin Helper offre un voyage atmosphérique à travers des paysages enneigés et des ambiances polaires charmantes. Que vous jouiez en solo ou avec des amis, vous trouverez beaucoup de plaisir à aider vos amis pingouins et à explorer un monde plein de chaleur et de charme.

Caractéristiques principales :

Jeu collaboratif : Faites équipe avec des amis ou embarquez pour une mission solo pour aider vos compagnons pingouins.

: Faites équipe avec des amis ou embarquez pour une mission solo pour aider vos compagnons pingouins. Personnalisation charmante : Habillez votre pingouin avec des tenues festives et des accessoires pour célébrer la saison.

: Habillez votre pingouin avec des tenues festives et des accessoires pour célébrer la saison. Mondes atmosphériques : Explorez des environnements magnifiquement conçus, des glaciers scintillants aux villes hivernales animées.

: Explorez des environnements magnifiquement conçus, des glaciers scintillants aux villes hivernales animées. Ambiances festives : Parfait pour des sessions de jeu cozy pendant les fêtes, avec des visuels et de la musique qui évoquent la magie de Noël.

Penguin Helper a été soigneusement conçu pour la Nintendo Switch, offrant un gameplay fluide et une rejouabilité. Que vous soyez chez vous ou en voyage pour les vacances, c’est le jeu parfait pour égayer vos journées d’hiver.

L’éditeur indépendant Firenut Games est ravi d’annoncer que LEGENDS BMX, le jeu de sports extrêmes palpitant, sera lancé sur Switch début 2025.

Développé par Saga Legends Games, LEGENDS BMX invite les amateurs de sensations fortes à attraper leur BMX et à explorer une variété de parcs et de scénarios conçus pour réaliser des figures incroyables. Maîtrisez les contrôles et apprenez de nouvelles figures pour accumuler des points énormes et atteindre le sommet du classement. Avez-vous ce qu’il faut pour devenir une légende ?

Profitez de mécaniques faciles à apprendre et de contrôles intuitifs qui offrent des tonnes de plaisir et une grande variété d’expériences. Atteignez des objectifs réalisables tout en vous envolant au-dessus des rampes et des verticales, en réalisant des figures spectaculaires. Explorez plusieurs parcs remplis de rampes, de surfaces et de verticales variées dans des environnements semi-réalistes. Atteignez la grandeur et montez au sommet du classement compétitif !

Déplacez-vous librement, en réalisant d’innombrables figures et en enchaînant des lignes pour accumuler des points énormes dans des parcs et des scénarios variés. Tentez les figures les plus folles avec notre système analogique unidirectionnel. Après votre première cascade, votre Trick Line commence, enregistrant chaque figure supplémentaire et combo, ajoutant des points supplémentaires jusqu’à ce que le coureur s’effondre ou s’arrête. Le score total de la ligne de figure est ensuite ajouté à votre total général.

Exécutez des dizaines de figures, chacune avec des variations dans les Spins, Flips, Manuals et Grinds. Grimpez dans le classement mondial avec vos meilleurs scores. Choisissez parmi plusieurs Riders et vélos, chacun avec son style et son flow uniques.

LEGENDS BMX combine un style cartoon 3D charismatique avec des parcs semi-réalistes, des environnements immersifs et des effets visuels saisissants. Une caméra isométrique dynamique suit le coureur de manière transparente, renforçant le frisson de rouler, de glisser et d’exécuter des figures étonnantes.

Pour amplifier l’expérience, LEGENDS BMX propose des effets visuels engageants, y compris des effets de vélo, des étincelles de grind, des dérapages, des traces de poussière, des effets de caméra, de petites particules, des traces de pompage, et plus encore.

Inti Creates vient d’annoncer une date de sortie pour Gal Guardians: Servants of the Dark. Le jeu sortira sur Nintendo Switch le 27 mars 2025. Gal Guardians: Servants of the Dark est la suite de Gal Guardians: Demon Purge, un nouveau jeu d’aventure Metroidvania en 2D. Le jeu prendra en charge le mode coopératif en ligne pour deux joueurs.

Prenez le contrôle des sœurs démoniaques Kirika et Masha alors qu’elles tentent de ressusciter leur Seigneur Démon Maxim et de reconstruire leur château dans cette aventure Metroidvania en 2D !

Gal Guardians: Servants of the Dark reprend l’action intense que les joueurs ont appréciée dans « Gal Guardians: Demon Purge » et augmente considérablement les éléments d’exploration et de collection, passant complètement au genre Metroidvania pour une toute nouvelle expérience.

Servants of the Dark déplace le cadre d’un château démoniaque unique à l’ensemble du monde des démons. Les joueurs contrôleront deux servantes démoniaques alors qu’elles explorent les enfers : Kirika et sa jeune sœur Masha. Elles ont chacune des attaques et des capacités différentes, nécessitant que les joueurs alternent entre les deux tout en explorant chaque zone, en améliorant leurs armes, en battant des boss démoniaques et en ressuscitant leur maître, le Seigneur Démon Maxim.

De plus, Gal Guardians: Servants of the Dark propose une coopérative en ligne pour 2 joueurs, permettant à deux joueurs n’importe où dans le monde de contrôler les deux sœurs simultanément.

Préparez-vous pour la plus douce des aventures sur Nintendo Switch ! Jam Jam est un jeu vibrant et rempli d’action où vous allez mélanger, assortir et surmonter des défis fruités comme jamais auparavant.

Caractéristiques :

Niveaux excitants remplis de plaisir juteux !

Modes multijoueurs pour une compétition sans fin.

Graphismes époustouflants et mélodies entraînantes pour vous faire vibrer !

Regardez la bande-annonce officielle maintenant et découvrez pourquoi Jam Jam est le jeu ultime à ajouter à votre collection. Ne manquez pas cette délicieuse aventure — bientôt disponible sur Nintendo Switch !

PQube a annoncé aujourd’hui qu’ils allaient publier Iwakura Aria en Occident. Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch en 2025.

Iwakura Aria est un visual novel de Mages. Le titre est disponible au Japon depuis juin, mais maintenant nous savons qu’une localisation en anglais est en cours pour l’année prochaine.

Vous pouvez trouver de nombreux détails à ce sujet dans l’aperçu suivant :

Iwakura Aria est un tout nouveau visual novel original de Mages. Le manoir Iwakura cache un sombre secret. Ichiko, la nouvelle jeune domestique, rejoint la maison à la recherche de sécurité, mais elle se retrouvera bientôt impliquée avec la belle fille de la maison Iwakura. Découvrez les secrets du manoir Iwakura dans ce roman visuel à suspense captivant.

Caractéristiques clés :

Révélations palpitantes : Jouez en tant qu’Ichiko, gouvernante du manoir Iwakura, et découvrez les machinations effrayantes en vous rapprochant d’Aria et de son sombre destin.

: Jouez en tant qu’Ichiko, gouvernante du manoir Iwakura, et découvrez les machinations effrayantes en vous rapprochant d’Aria et de son sombre destin. Changer le futur : Avec neuf fins différentes à débloquer, les choix que vous faites affectent le futur et la vie que le protagoniste mène 33 ans après les événements du jeu principal.

: Avec neuf fins différentes à débloquer, les choix que vous faites affectent le futur et la vie que le protagoniste mène 33 ans après les événements du jeu principal. Débloquer des secrets : Utilisez la carte pour explorer différentes pièces du manoir et rassembler des informations clés nécessaires pour découvrir les secrets cachés des personnages.

: Utilisez la carte pour explorer différentes pièces du manoir et rassembler des informations clés nécessaires pour découvrir les secrets cachés des personnages. Le carnet de croquis d’Ichiko : Dessins minutieusement détaillés de ce qui captive son intérêt, ces dessins peuvent également révéler des indices cachés sur le cœur tordu du manoir Iwakura.

: Dessins minutieusement détaillés de ce qui captive son intérêt, ces dessins peuvent également révéler des indices cachés sur le cœur tordu du manoir Iwakura. Rêve de Renaissance : L’histoire prend vie à travers des illustrations peintes et des cadres découpés qui assemblent plusieurs images en une seule scène, par l’illustrateur Hyakunen et le graphiste Fumi Nakada.

: L’histoire prend vie à travers des illustrations peintes et des cadres découpés qui assemblent plusieurs images en une seule scène, par l’illustrateur Hyakunen et le graphiste Fumi Nakada. Connexions captivantes : Les liens entre les femmes du manoir tissent l’histoire, de l’amitié à l’amour, ces émotions fortes sous-tendent le suspense qui se construit à chaque chapitre.

PQube, en collaboration avec Wisageni Studio, a annoncé aujourd’hui que K-Pop Idol Stories: Road to Debut sera disponible sur Nintendo Switch. La sortie est prévue pour 2025.

K-Pop Idol Stories: Road to Debut est un simulateur de vie où les joueurs incarnent le manager de plusieurs talents de K-Pop. Les joueurs devront recruter des talents, organiser des plannings, gérer des budgets, planifier les réseaux sociaux, choisir la musique et styliser leurs idols.

Plus de détails dans l’aperçu suivant :

Une lettre d’amour au monde excitant de la K-Pop, K-Pop Idol Stories: Road to Debut est une simulation de vie où vous êtes le manager de plusieurs talents de K-Pop. Gérez leur emploi du temps, choisissez leur musique et sélectionnez leur mode pour les transformer en superstars !

Caractéristiques principales :

Choisissez vos stagiaires : En tant que manager, c’est à vous de comprendre leurs histoires, personnalités et forces. Constituez un groupe diversifié et dynamique d’idols pour créer l’équipe parfaite !

: En tant que manager, c’est à vous de comprendre leurs histoires, personnalités et forces. Constituez un groupe diversifié et dynamique d’idols pour créer l’équipe parfaite ! Bande-son originale de K-Pop : Quel est le concept de votre groupe de K-Pop ? Choisissez la bande-son pour leur premier single, produite par un compositeur de K-Pop exclusivement pour ce jeu.

: Quel est le concept de votre groupe de K-Pop ? Choisissez la bande-son pour leur premier single, produite par un compositeur de K-Pop exclusivement pour ce jeu. Vos choix comptent : Quel type de manager êtes-vous ? Discipliné et direct, ou attentionné et compatissant ? Le choix vous appartient.

: Quel type de manager êtes-vous ? Discipliné et direct, ou attentionné et compatissant ? Le choix vous appartient. Déverrouillez et planifiez leur emploi du temps : Devez-vous envoyer vos idols à des entraînements de danse rigoureux, ou leur permettre de se détendre avec une séance de yoga ? Vos choix influencent la croissance de l’équipe et la direction de l’histoire.

: Devez-vous envoyer vos idols à des entraînements de danse rigoureux, ou leur permettre de se détendre avec une séance de yoga ? Vos choix influencent la croissance de l’équipe et la direction de l’histoire. Mini-jeux en mouvement : Du terrain de sport à la mémorisation des mouvements de danse, soyez une véritable partie intégrante du processus d’entraînement. Visez le rang S pour que vos stagiaires atteignent leur potentiel ultime.

: Du terrain de sport à la mémorisation des mouvements de danse, soyez une véritable partie intégrante du processus d’entraînement. Visez le rang S pour que vos stagiaires atteignent leur potentiel ultime. Découvrez plus : En sélectionnant différents lieux sur la carte et en visitant divers endroits, vous pouvez découvrir des morceaux de vie d’autres personnages et peut-être même percer leurs secrets…

Plus de quatre ans après sa sortie au Japon, Death Match Love Comedy obtient enfin une sortie en anglais en Occident. PQube le portera sur Nintendo Switch en 2025.

Death Match Love Comedy, issu des créateurs de Raging Loop, est un visual novel avec une comédie burlesque, des expériences occultes et de la romance. Il a été lancé pour la première fois en 2021 au Japon.

Voici un aperçu fourni par PQube :

Kei Yagi, élève de première année, est sur le point de recevoir une déclaration d’amour de la part de deux camarades de classe, lorsqu’il explose soudainement ! Bien que cet incident initial soit une illusion, il découvre qu’en raison d’une mystérieuse malédiction qui lui a été jetée, la prochaine fois qu’il recevra une déclaration d’amour, il explosera vraiment et mourra !

Caractéristiques principales :

Planifiez tout : Plusieurs routes et fins peuvent être naviguées facilement grâce au système de carte qui permet de reprendre à différents points de n’importe quelle route que vous avez parcourue.

: Plusieurs routes et fins peuvent être naviguées facilement grâce au système de carte qui permet de reprendre à différents points de n’importe quelle route que vous avez parcourue. Temps de déclaration : Un avertisseur de déclaration spéciale apparaît lorsque le moment des déclarations d’amour approche, vous aidant à éviter la destruction (ou à l’accepter pour collecter toutes les mauvaises fins !).

: Un avertisseur de déclaration spéciale apparaît lorsque le moment des déclarations d’amour approche, vous aidant à éviter la destruction (ou à l’accepter pour collecter toutes les mauvaises fins !). L’enfant populaire : Avec toutes sortes d’événements étranges et de rencontres avec des personnages curieux, au moins Kei n’est pas seul dans cette montagne russe. Des filles qui se battent pour lui aux camarades de classe qui combattent à ses côtés, Kei se fait des souvenirs de lycée inoubliables.

: Avec toutes sortes d’événements étranges et de rencontres avec des personnages curieux, au moins Kei n’est pas seul dans cette montagne russe. Des filles qui se battent pour lui aux camarades de classe qui combattent à ses côtés, Kei se fait des souvenirs de lycée inoubliables. Univers sœur : Vous avez aimé « Raging Loop » ? Alors vous allez adorer celui-ci. À première vue, cela peut sembler être un travail complètement différent, mais ces romans visuels sont des œuvres sœurs profondément connectées par le scénariste amphibian.

: Vous avez aimé « Raging Loop » ? Alors vous allez adorer celui-ci. À première vue, cela peut sembler être un travail complètement différent, mais ces romans visuels sont des œuvres sœurs profondément connectées par le scénariste amphibian. Profitez de votre temps dans ce visual novel hybride, comédie burlesque / romantique de lycée, où vous devez repousser l’affection qui vous est adressée, de peur d’exploser instantanément tout en essayant de briser la malédiction étrange qui vous a été jetée.

Il a été annoncé que PQube et Acquire collaborent sur Class of Heroes 3 Remaster. Sur Nintendo Switch, il sera disponible en 2025.

Class of Heroes 3 Remaster est une version mise à jour du RPG dungeon crawler à thème scolaire de 2010. Il y a une histoire intéressante derrière ce jeu, car il était initialement prévu pour une localisation, mais cela ne s’est finalement pas produit. Cela signifie que les fans en Occident pourront enfin y jouer en anglais pour la première fois.

Voici un aperçu officiel, fourni par PQube :

La classe reprend ! Après 15 ans d’attente, Class of Heroes 3 Remaster, la série de RPG dungeon crawler à thème scolaire vénérée, est enfin là ! Inscrivez-vous dans l’une des trois écoles distinctes et rejoignez vos camarades étudiants dans une aventure épique dans les donjons.

Caractéristiques principales :