Konami a mis en ligne la page dédiée à la collection Yu-Gi-Oh! Early Days Collection sur le Nintendo eShop japonais, dévoilant ainsi la liste complète des jeux inclus dans cette collection.

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters (1998 / Game Boy) Yu-Gi-Oh! Duel Monsters II: Dark Duel Stories (1999 / Game Boy, Game Boy Color) Yu-Gi-Oh! Monster Capsule GB (2000 / Game Boy Color) (New) Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories (2000 Japan, 2002 United States, 2003 Europe / Game Boy Color) Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist (2000 / Game Boy Color / Includes Online Battles Support) Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monsters (2001 Japan, 2003 United States, 2003 Europe / Game Boy Advance) (New) Yu-Gi-Oh! The Eternal Duelist Soul (2001 Japan, 2002 United States, 2003 Europe / Game Boy Advance) Yu-Gi-Oh Duel Monsters 6, Expert 2 (2001 / Game Boy Advance) Yu-Gi-Oh! The Sacred Cards (2002 Japan, 2003 United States, 2004 Europe / Game Boy Advance) Yu-Gi-Oh! Reshef of Destruction (2003 Japan, 2004 United States and Europe / Game Boy Advance) Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition: Stairway to the Destined Duel (2003 / Game Boy Advance) (New) Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2004 (2004 / Game Boy Advance) Yu-Gi-Oh! Destiny Board Traveler (2004 Japan and United States, 2005 Europe / Game Boy Advance) Yu-Gi-Oh! 7 Trials to Glory: World Championship Tournament 2005 (2004 Japan, 2005 United States and Europe / Game Boy Advance)

La collection Yu-Gi-Oh! Early Days Collection sera disponible sur Switch et PC via Steam à partir du 27 février 2025 dans le monde entier. Cette collection inclura une fonction de sauvegarde/chargement, absente lors de la sortie originale des jeux. De plus, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist proposera des combats en ligne dès le lancement. Certains titres recevront également des mises à jour post-lancement pour ajouter cette fonctionnalité.

Des titres emblématiques de Yu-Gi-Oh! optimisés pour une expérience moderne

Yu-Gi-Oh! Early Days Collection offre des améliorations pratiques qui modernisent ces classiques pour les plateformes de jeu actuelles. Parmi les nouveautés, on trouve la personnalisation de la disposition des boutons de commande et des paramètres d’arrière-plan