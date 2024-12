Plus tôt cette année, le développeur multi-dimensionnel All Possible Futures et les conteurs hors pair de Devolver Digital ont lancé Le Vaillant Petit Page sur PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X et Nintendo Switch.

Pour un certain nombre d’aventuriers et d’aventurières plus expérimentés, la quête inter-dimensionnelle de Laïus dans le Royaume de Mojo avait un peu trop tendance à les prendre par la main… c’est pourquoi nous sommes heureux de présenter une toute nouvelle version de Le Vaillant Petit Page, qui s’adressent à celles et ceux qui disposent de suffisamment de courage pour partir à l’aventure sans aucune assistance.

Il est toujours possible de découvrir le jeu tel qu’il a été conçu à l’origine, mais un nouveau Mode Simplifié a été ajouté pour toutes celles et ceux qui préfèrent une expérience moins assistée. Les dialogues ont été réduits au strict nécessaire, les indices donnés par la caméra et les tutoriels ont été réduits ou supprimés. Enfin, le contrôle du jeu vous est retiré moins souvent, vous permettant de profiter d’une expérience plus fluide et directe.

La grande aventure proposée par Le Vaillant Petit Page reste inchangée, mais elle a été légèrement ajustée pour retirer la friction susceptible de chagriner les épéistes les plus chevronnés.

Cette mise à jour gratuite signe également l’arrivée de nouveaux portraits de dialogue plutôt classes pour les protagonistes principaux, en plus de la correction de bugs et autres petites améliorations d’ordre général.

La mise à jour gratuite qui ajoute le Mode Simplifié pour Le Vaillant Petit Page est disponible dès maintenant sur PC. Elle sera très bientôt déployée sur consoles.