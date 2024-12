Plus tôt dans l’année, SEGA avait déjà noté que Sonic Superstars avait été « globalement bien reçu par ceux qui l’ont joué », mais qu’il n’avait pas atteint les prévisions initiales. La société avait souligné que le lancement du jeu avait « coïncidé avec la sortie de titres concurrents dans le même genre ». Le jeu est sorti presque en même temps qu’un certain Super Mario Bros. Wonder.

Aujourd’hui, le président de SEGA, Shuji Utsumi, a qualifié Sonic Superstars de « déception ». Cette déclaration provient d’une interview accordée à Eurogamer. Utsumi a été interrogé sur la façon dont SEGA garantit un niveau de qualité élevé pour les jeux Sonic. Ces dernières années, la qualité des titres Sonic a parfois été remise en question, en partie à cause d’un rythme de production soutenu. Voici ce qu’Utsumi a répondu, en mentionnant brièvement Sonic Superstars :