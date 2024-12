Bandai Namco confirme qu’il reste pleinement engagé dans sa série de remasters pour les jeux Tales of. L’annonce a été faite aujourd’hui par Yusuke Tomizawa, producteur de la série, lors de l’événement spécial célébrant le 30e anniversaire de la franchise. Tomizawa a précisé qu’un nouveau titre sera dévoilé après la sortie de Tales of Graces f Remastered, prévue pour le 17 janvier 2025. Il a ajouté que Bandai Namco prévoit de sortir des remasters de manière régulière et continue afin de satisfaire les fans.

On ne compte plus les portages et refontes de la saga Tales of, mais visiblement, ce n’est que le début. Yusuke Tomizawa a confirmé que le projet de remasters ne se limitera pas à Tales of Graces f Remastered : une gamme complète de titres est en préparation.

Le producteur n’a pas donné plus de détails, si ce n’est que les choix de jeux à remasteriser devront rester cohérents. Toutefois, Bandai Namco compte bien en proposer « autant que possible », de quoi rassurer les amateurs de la série. En attendant un nouvel opus inédit — le dernier en date, Tales of Arise, fête déjà ses trois ans — ces remasters permettront de patienter tout en redécouvrant des classiques de la saga dans une version remise au goût du jour.