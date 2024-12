Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Buried Alive: Breathless Rescue – 4.5GB

Restaurant Tycoon: My Cooking Empire – 3.6GB

Ys Memoire: The Oath in Felghana – 3.1GB

Leif’s Adventure: Netherworld Hero – 2.5GB

Winter Games Collection – 2.2GB

Body Cam Shooter – 2.1GB

Star Trek: Legends – 1.9GB

Cop Officers: Police Simulator of NYPD City – 1.3GB

Prison Escape Simulator: Breakout Master – 1.3GB

Item Frenzy – 1.1GB

Thinking of You Beyond Time – 1.0GB

Old Coin Pusher Friends 3 – 976MB

Fighter Aces: Sky Dominance – 880MB

Basketball Legends 24 – 668MB

The Escape Room Chronicles Ep 4 – 400MB

The Escape Room Chronicles Ep 3 – 386MB

Golf Up – 372MB

Block Jam – 354MB

Cyberpunk Speed Assassin – 272MB

Sudoku Classic 2 – 265MB

Car Cops – 246MB

Pizza Maker – 237MB

Football Stars: Head Ball Soccer Co-op Battle – 236MB

Float Survival Simulator – Ocean Survivor – 234MB

Kaimyou Maker – 221MB

Airborne Grannies – 187MB

Cats Visiting Underwater World – 175MB

Cats Visiting Christmas Town – 175MB

Super Spy Raccoon – 107MB

Monoquous 2 – 82MB

Tombs Of Myra – 78MB

Eggconsole Aqua Polis SOS MSX – 33MB