Basé sur un jeu qu’on a tous vu 40 fois sur les réseaux sociaux ; Bridge Race est un jeu d’arcade coloré qui a trouvé son succès initial sur les plateformes mobiles avant de débarquer sur Nintendo Switch.

Son concept simple mais addictif consiste à collecter des blocs colorés pour construire des ponts et devancer vos adversaires dans une course effrénée. Sur une console où la convivialité multijoueur est reine, ce titre promet des heures de fun, mais que vaut réellement cette adaptation sur Nintendo Switch ?

Ça donne envie quand on n’y joue pas

Le gameplay repose sur une boucle simple : collecter des blocs, construire un pont, et avancer vers la victoire. La tension monte lorsque plusieurs joueurs tentent de se disputer les mêmes ressources, ajoutant une couche stratégique à une mécanique de base très simple. En effet, chacun a sa couleur de tuile, mais les portails bonus (+5, x5, etc.) sont communs et le premier arrivé est le premier servi. Si l’idée fonctionne bien sur mobile pour des parties rapides, elle peut sembler un peu légère pour un public console qui attend souvent plus de profondeur.

L’objectif est simple : collecter des blocs colorés correspondants à votre personnage, tout en empêchant vos adversaires de finir leurs propres ponts. Une fois suffisamment de blocs récupérés, vous devez les empiler pour construire votre chemin vers la ligne d’arrivée. Le jeu mise sur la compétition (mais comptez des bots) et le timing, avec la possibilité de ralentir vos rivaux en volant leurs blocs ou en bloquant leur progression.

L’intérêt principal de Bridge Race réside dans son accessibilité. Les mécaniques sont faciles à comprendre, ce qui en fait un jeu idéal pour des sessions. Cependant, la répétitivité des niveaux peut devenir un frein pour les joueurs en quête de variété ou de profondeur.

Sur Nintendo Switch, le jeu propose un mode solo mais pas de multijoueur, c’est occasion manquée tant le jeu est pensé pour.

Mais une fois le jeu acheté…

Comme de nombreux jeux d’arcade, Bridge Race ne propose pas d’histoire proprement dite. La durée de vie de Bridge Race dépend beaucoup de l’envie du joueur. Le jeu offre du contenu pour plusieurs heures, mais sa répétitivité risque de limiter son attrait sur le long terme. À noter qu’il y a de nombreux costumes à débloquer, pour les complétionnistes. Si les premiers costumes sont faciles à débloquer, les derniers le sont beaucoup moins. Il y a aussi des costumes en DLC, pour ceux qui ont vraiment trop d’argent à dépenser.

La bande-son de Bridge Race est composée de musiques dynamiques et de sons d’ambiance qui accompagnent bien les petites sessions. Les effets sonores, comme les bruits de collecte ou de pose de blocs, sont efficaces mais peuvent devenir répétitifs sur de longues sessions. Malheureusement, l’absence de variété dans les morceaux peut rapidement lasser les joueurs.

Les contrôles sont intuitifs : le joystick pour déplacer votre personnage et quelques boutons pour interagir avec les blocs ou déclencher des actions spéciales. La maniabilité est réactive, et le jeu tire bien parti des spécificités des Joy-Con. Cependant, l’absence de contrôle tactile (en mode portable) est tristounette, surtout pour un jeu originairement pensé pour les écrans tactiles mobiles.

Bridge Race est disponible sur l’eShop au prix de cinq euros.