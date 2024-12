Suite à son lancement en octobre, Square Enix a déployé aujourd’hui une toute nouvelle mise à jour pour Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, portant le remake à la version 1.0.2.

Cette mise à jour introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité de redémarrer des combats, de naviguer rapidement dans les menus grâce à un bouton raccourci, d’afficher les formations disponibles et d’ajuster la vitesse de la caméra. En outre, de nombreux bugs ont été corrigés, ce qui améliore l’expérience de jeu globale. Les notes de patch complètes ont été partagées sur le site officiel de Square-Enix. Voici un résumé des modifications :

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven – Version 1.0.2 (Publié le 12 décembre 2024)

Nouvelles fonctionnalités

Redémarrer les combats

Les joueurs peuvent désormais revenir à leur dernier point de sauvegarde ou à l’écran titre en plein combat.

Afficher les formations obtenues

L’écran de nomination de l’Empereur affiche désormais si la formation liée à une classe a déjà été débloquée.

Raccourci pour le menu de combat

Les joueurs peuvent revenir directement en haut des menus Techniques et Magies pendant un combat via un bouton raccourci : X (manette Switch) △ (manette PS4/PS5) Y (manette Xbox)

Ajuster la vitesse de la caméra

Un niveau d’incrément supplémentaire a été ajouté dans les paramètres pour ajuster la vitesse de la caméra.

Corrections de bugs

Correction d’un problème où les joueurs ne pouvaient pas saisir plus de trois caractères en pleine largeur dans les champs de texte sur Steam Deck.

Résolution d’un bug où un personnage de débogage apparaissait pendant le jeu.

Correction d’un problème où les personnages recrutables dans la taverne ne recevaient pas les gains d’attribut appropriés.

Réparations liées à l’achat et la vente d’objets dans les boutiques.

Correction d’un bug où les effets des sorts Shadow Servant et du bouclier magique ne se cumulaient pas correctement.

Résolution d’un problème où les points techniques (TP) n’étaient pas correctement distribués aux membres de la suite qui n’agissaient pas pendant un combat.

Autres corrections mineures de bugs.

Cette mise à jour vise à améliorer la qualité globale du jeu et à affiner l’expérience utilisateur. Profitez-en pour redécouvrir Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven avec ces nouvelles fonctionnalités et optimisations.