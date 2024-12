2.2 /10

Ginger - The Tooth Fairy promettait une expérience de jeu accessible et charmante, spécialement conçue pour les enfants et les nouveaux venus dans le monde du jeu vidéo. En réalité, il s'avère être un jeu bâclé, avec des obstacles répétitifs et des pics de difficulté importants qui vous renvoient au début du niveau si vous échouez. Rien ne sauve les meubles. Ne payez pas 6,99 € pour un jeu de plateforme médiocre. Si vous voulez un excellent jeu de plateforme adapté aux enfants, optez pour Super Chien : Mission Impossible à 39,99 €. Certes, c'est beaucoup plus cher, mais ce jeu ne prend pas les enfants pour des idiots.