L’excellent Dragon Quest III HD-2D Remake (notre test ici) s’est désormais écoulé à plus d’un million d’exemplaires physiques au Pays du Soleil Levant depuis son lancement le mois dernier.

Le RPG tant aimé est désormais le jeu vidéo le plus vendu au Japon pour 2024, la Nintendo Switch s’avérant être de loin la plateforme la plus vendue pour le titre emblématique. Dragon Quest III HD-2D Remake s’est vendu à plus de 801 659 exemplaires physiques sur la famille de consoles Nintendo Switch et à 219 224 sur la PlayStation 5.

Dragon Quest III HD-2D Remake has now sold over 1 million physical units in Japan alone!

– Still the #1 best selling game in Japan for the whole of 2024

Switch: 801,659

PS5: 219,224

Total: 1,020,883 pic.twitter.com/n397AQ2ypw

— Genki✨ (@Genki_JPN) December 15, 2024