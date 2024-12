Kraino Rebirth, développé par GameAtomic, a récemment franchi de justesse son objectif lors de sa campagne Kickstarter, ce qui signifie que le jeu arrivera bien sur Nintendo Switch dans le futur. Ce titre en pixel art, inspiré des jeux Metroidvania, promet une aventure riche en exploration, en combats immersifs et en environnements gothiques luxuriants.

Présentation du jeu

Armé de sa faux tranchante et de son canon à main, Kraino revient pour affronter un vaste monde rempli de monstres, de magie et de chaos. Explorez un univers non linéaire méticuleusement conçu à la main, bourré de dangers, de fantômes et autres créatures menaçantes. Sur votre route, vous pourrez débloquer de nouvelles capacités pour atteindre des zones inconnues et rencontrer des alliés qui pourraient vous aider… à un certain prix.

Inspirations

Kraino Rebirth tire son inspiration de classiques comme :

Zelda II: The Adventure of Link

Super Metroid

Shovel Knight

Mega Man

Castlevania II: Simon’s Quest

Améliorations et nouveautés

Suite directe de Kraino Origins (noté 9/10 dans notre test pour ses niveaux bien conçus et son esthétique soignée), Kraino Rebirth repousse encore plus loin le niveau de détail visuel. Le design en pixel art a été entièrement retravaillé pour mettre en valeur les somptueux environnements gothiques et les ennemis saisissants. En outre, cette suite introduit un monde entièrement interconnecté, une première pour la série, ce qui devrait renforcer l’aspect exploration.

Date de sortie

La sortie de Kraino Rebirth est actuellement prévue pour le 14 mars 2025, bien que cette date puisse évoluer au fur et à mesure que le développement approche de sa conclusion. Ce nouveau concept de monde connecté pourrait représenter un défi supplémentaire pour GameAtomic, mais il promet de ravir les fans du genre Metroidvania. Préparez-vous à aiguiser votre faux et à plonger dans un monde de ténèbres, de dangers et d’exploration dès l’année prochaine sur Nintendo Switch