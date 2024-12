Rien n’a été officiellement confirmé par Nintendo. Cependant, tous les détails et fuites des dernières 72 heures semblent indiquer que ces images sont bien authentiques.

Ce qui se passe ces dernières heures est différent des rumeurs depuis un an : des fabricants d’accessoires semblent avoir révélé le design de la Switch 2 avant même que Nintendo ne le fasse.

Depuis vendredi, nous avons reçu une avalanche d’informations sur la Switch 2, provenant d’une source extrêmement fiable. Le PDG du fabricant d’accessoires dbrand a divulgué non seulement des images, mais aussi des dimensions et d’autres détails concernant la Switch 2. Aujourd’hui, un fabricant chinois a surenchéri avec les images les plus claires à ce jour de la console. Ces images correspondent parfaitement à tout ce que nous avons entendu, notamment les récentes fuites. Le bouton supplémentaire « C » sur les Joy-Con, le port USB-C situé en haut… tout y est. Encore une fois, rien n’est confirmé à 100 % tant que Nintendo ne fait pas une annonce officielle, mais tout cela semble incroyablement crédible.

