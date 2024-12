Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– .hack//G.U. Last Recode – $9.99 (prix de base : $49.99)

– A-Train All Aboard: Tourism – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Astroneer – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Baba Is You – $10.50 (prix de base : $15.00)

– Batman: Arkham Trilogy – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Beyond a Steel Sky – $4.99 (prix de base : $39.99)

– Bit.Trip Collection – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Blacksad: Under the Skin – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Blasphemous – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Blossom Tales – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Blossom Tales II – $8.24 (prix de base : $14.99)

– Blue Fire – $4.99 (prix de base : $19.99)

– BPM: Bullets Per Minute – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Cat Quest II – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Cat Quest III – $14.99 (prix de base : $19.99)

– Child of Light – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Coromon – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Cozy Grove – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Crystar – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Darkwood – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Demon Turf – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Dex – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Dicey Dungeons – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Digimon Story Cyber Sleuth – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Digimon World: Next Order – $14.99 (prix de base : $59.99)

– DNF Duel – $14.99 (prix de base : $49.99)

– Dragon’s Dogma: Dark Arisen – $4.99 (prix de base : $29.99)

– Dragon Ball: The Breakers Special Edition – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Dredge – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Ebenezer and the Invisible World – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Ender Lilies – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Figment – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Figment 2 – $2.24 (prix de base : $24.99)

– Front Mission 1st: Remake – $17.49 (prix de base : $34.99)

– Front Mission 2: Remake – $17.49 (prix de base : $34.99)

– Goblin Sword – $1.99 (prix de base : $4.99)

– God Eater 3 – $9.59 (prix de base : $59.99)

– Guacamelee 2 – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Harry Potter: Quidditch Champions – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Hogwarts Legacy – $14.99 (prix de base : $59.99)

-Immortals Fenyx Rising – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Kao the Kangaroo – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Katamari Damacy Reroll – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Koa and the Five Pirates of MAra – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Labyrinth of Galleria: The Moon Society – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk – $17.49 (prix de base : $49.99)

– Lair of the Clockwork God – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Langrisser I & II – $17.49 (prix de base : $49.99)

– LEGO City Undercover – $4.49 (prix de base : $29.99)

– LEGO DC Super-Villains Deluxe Edition – $7.49 (prix de base : $74.99)

– LEGO Harry Potter Collection – $5.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO Jurassic World – $3.99 (prix de base : $39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes – $5.99 (prix de base : $39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition – $6.74 (prix de base : $44.99)

– LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – $11.99 (prix de base : $59.99)

– Lil Gator Game – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Little Friends: Dogs & Cats – $2.49 (prix de base : $49.99)

– Lollipop Chainsaw Repop – $35.99 (prix de base : $44.99)

– Mad Rat Dead – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Magical Drop 6 – $2.99 (prix de base : $29.99)

– Mario + Rabbids Kingdom Battle – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Mercenaries Blaze: Dawn of the Twin Dragons – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Mercenaries Lament: Requiem of the Silver Wolf – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Mercenaries Rebirth: Call of the Wild Lynx – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Mercenaries Wings: The False Phoenix – $6.49 (prix de base : $12.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Rise – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Mortal Kombat 1 – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Mortal Kombat 11 Ultimate – $8.99 (prix de base : $59.99)

– Moving Out 2 – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Mr. Driller DrillLand – $4.79 (prix de base : $29.99)

– My Hero One’s Justice – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Namco Museum – $4.79 (prix de base : $29.99)

– Naruto: Ultimate Ninja Storm – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto – $9.99 (prix de base : $49.99)

– NASCAR Heat Ultimate Edition+ – $2.49 (prix de base : $24.99)

– NASCAR Rivals – $3.49 (prix de base : $34.99)

– Neon Abyss – $4.99 (prix de base : $19.99)

– New Joe & Man: Caveman Ninja – $5.99 (prix de base : $29.99)

– New Star GP – $4.99 (prix de base : $29.99)

– Ni no Kuni II – $9.59 (prix de base : $59.99)

– Oceanhorn – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Oceanhorn 2 – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Oddworld: Soulstorm – $12.99 (prix de base : $49.99)

– Okami HD – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Once Upon a Jester – $4.49 (prix de base : $14.99)

– One Piece: Pirate Warriors 3 – $4.79 (prix de base : $39.99)

– Onimusha: Warlords – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Pac-Man Championship Edition 2 Plus – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Pac-Man Museum+ – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Prinny 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Prinny: Can I Really Be the Hero? – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Prinny Presents NIS Classics Volume 1: Phantom Brave: The Hermuda Triangle Remastered / Soul Nomad & the World Eaters – $24.99 (prix de base : $39.99)

– Prinny Presents NIS Classics Volume 2: Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound / ZHP: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman – $24.99 (prix de base : $39.99)

– Prinny Presents NIS Classics Volume 3: La Pucelle: Ragnarok / Rhapsody: A Musical Adventure – $24.99 (prix de base : $39.99)

– Project Warlock – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Pumpkin Jack – $5.99 (prix de base : $29.99)

– R-Type Final 2 – $17.99 (prix de base : $39.99)

– Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles – $24.99 (prix de base : $49.99)

– RPG Maker MV – $14.99 (prix de base : $49.99)

– Scribblenauts Mega Pack – $3.99 (prix de base : $39.99)

– SD Gundam Battle Alliance – $17.99 (prix de base : $59.99)

– Shadows of Adam – $5.99 (prix de base : $14.99)

– Sifu – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Slime-san – $2.39 (prix de base : $11.99)

– SNK 40th Anniversary Collection – $14.99 (prix de base : $39.99)

– Starlink: Battle for Atlas – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Sword Art Online: Hollow Realization – $4.99 (prix de base : $49.99)

– Sword of the Necromancer – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Tales of Symphonia Remastered – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Tales of Vesperia – $9.99 (prix de base : $49.99)

– The Alliance Alive HD Remastered – $14.99 (prix de base : $49.99)

– The Caligula Effect: Overdose – $17.49 (prix de base : $49.99)

– The Cruel King and the Great Hero – $13.49 (prix de base : $29.99)

– The Friends of Ringo Ishikawa – $7.49 (prix de base : $14.99)

– The LEGO Movie 2 Videogame – $3.99 (prix de base : $39.99)

– The Liar Princess and the Blind Prince – $8.99 (prix de base : $19.99)

– The Plucky Squire – $22.49 (prix de base : $29.99)

– The Silver Case 2425 – $17.99 (prix de base : $39.99)

– The Smurfs: Mission Vileaf – $3.99 (prix de base : $39.99)

– The TakeOver – $2.99 (prix de base : $19.99)

– The Witcher 3: Wild Hunt – $13.99 (prix de base : $39.99)

– The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition – $20.99 (prix de base : $59.99)

– Thomas Was Alone – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Thronebreaker: The Witcher Tales – $6.99 (prix de base : $19.99)

– Toem – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Turnip Boy Commits Tax Evasion – $3.74 (prix de base : $14.99)

– UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Valiant Hearts: The Great War – $3.69 (prix de base : $14.99)

– WILL: A Wonderful World – $5.99 (prix de base : $14.99)

– Worms Armageddon – $16.74 (prix de base : $24.99)

– Yomawari: Lost in the Dark – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Yomawari: The Long Night Collection – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Yonder: The Cloud Catcher Chronicles – $13.49 9was $29.99)

– Yooka-Laylee – $3.99 (prix de base : $19.99)