astragon Entertainment et Team17 Digital annoncent aujourd’hui la sortie de DREDGE Complete Collector’s Edition sur Nintendo Switch™ et PlayStation®5 au prix de 99,99 €.

DREDGE Complete Collector’s Edition propose aux joueurs de vivre une expérience de jeu complète avec le contenu suivant :

DREDGE: Complete Edition (Nintendo Switch™ et PlayStation®5)

(Nintendo Switch™ et PlayStation®5) Les trois DLC Blackstone Key , The Pale Reach et The Iron Rig

, et Une réplique du mystérieux Symbole du déclin

Un poster recto-verso avec de nouvelles illustrations

Une carte marine dépliante ainsi qu’un ensemble de marqueurs autocollants

Un guide complet de tous les poissons et leurs abominations sous forme de volume relié

Un message dans une bouteille de la part des développeurs de Black Salt Games

Un doublon de métal extrait des profondeurs

Tous les objets ci-dessus sont contenus dans une boîte de qualité

Dans DREDGE, les joueurs se glisseront dans la peau d’un pêcheur malchanceux et exploreront une série d’îles éloignées tout en scrutant les profondeurs environnantes à la recherche de poissons et d’objets précieux issus des fonds marins. Une fois leur chalutier rempli, ils pourront vendre leur butin aux étranges villageois tout en accomplissant des quêtes et en en apprenant plus sur chaque archipel. Ils pourront également améliorer leur navire, leurs compétences et leurs connaissances afin de fouiller plus en profondeur et d’atteindre des terres plus isolées. Mais une fois la nuit tombée, la prudence sera de mise, car des choses sinistres se trament dans ces eaux.

À propos des caractéristiques de jeu