Le jeu de plateforme 3D coopératif et coloré, Boti : Byteland Overclocked arrive sur les consoles le 10 janvier 2025. Inspiré par les classiques de la plateforme 3D tels que Super Mario Galaxy et Croc, mais avec des innovations modernes. Doublez les sauts, les courses, les vols planés et les glissades dans des niveaux pleins de vie, en découvrant des combos fantastiques. Le jeu peut être joué en solo ou en coopération sur canapé.

Initialement sortie sur PC, la version console comprendra le jeu de base et les 4 packs DLC qui ajoutent de nouveaux modes de jeu, des mécaniques de jeu spéciales, des skins supplémentaires, des niveaux sur le thème des fêtes et bien plus encore.

L’édition Deluxe comprendra le jeu de base, les 4 DLC et l’artwork officiel de Boti : Byteland Overclocked et la bande originale.

Boti : Byteland Overclocked est un jeu de plateforme 3D léger qui se déroule dans un monde de bits et d’octets. Parlez à vos amis robots et aidez-les en collectant des objets cachés dans les niveaux futuristes, ou explorez les recoins de ce monde magnifiquement conçu pour obtenir diverses récompenses. Vous pouvez vous amuser seul, mais vous pouvez inviter un ami en coopération pour doubler la valeur du divertissement à tout moment du jeu. Jouez en solo ou faites équipe avec un ami en coopération.