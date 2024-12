Le crossover tant attendu entre les univers de Ys et de Trails in the Sky fait enfin son grand retour sur Nintendo Switch. Initialement sorti en 2010 sur PSP et jamais exporté en dehors du Japon, le jeu sera enfin accessible à tous l’année prochaine.

Le gameplay rapide et dynamique qui a séduit les fans dans Ys SEVEN revient dans Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga, avec des améliorations significatives. L’ajout de la mécanique de saut apporte une nouvelle couche de stratégie et de fluidité, permettant aux joueurs de traverser de vastes champs de bataille tout en déclenchant des combos spectaculaires.

Les personnages familiers de Trails in the Sky font également leur apparition avec leurs arts et techniques caractéristiques, offrant des attaques à la fois familières et réinventées pour ce titre unique. Pour la première fois, toutes les scènes du jeu bénéficient d’un doublage intégral, porté par un casting impressionnant regroupant des voix emblématiques des séries Ys et Trails. Ces performances enrichissent non seulement les combats mais aussi les cinématiques, renforçant l’immersion et l’intensité dramatique du jeu.

En plus des personnages jouables, de nombreux favoris des fans apparaîtront en tant que personnages de soutien. Ces alliés offrent des renforts précieux lors des batailles et vous guideront vers la victoire avec leurs capacités uniques.

Principales nouveautés de la version Nintendo Switch

Graphismes remastérisés en HD : Redécouvrez le jeu avec des visuels améliorés, optimisés pour les écrans modernes.

Multijoueur local et en ligne : Affrontez vos amis ou collaborez avec eux, que ce soit en écran partagé ou à distance.

Doublage anglais : Pour la première fois, les fans pourront profiter d'un doublage anglais avec des acteurs familiers des franchises Ys et Trails.

Collection de contenus bonus : Débloquez des fonds d'écran, des morceaux de bandes-son et bien plus encore tirés des nombreux titres de Falcom.

Avec cette version remastérisée et enrichie, Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga s’ouvre à une nouvelle génération de joueurs tout en offrant une dose de nostalgie aux fans de longue date. Le jeu promet de raviver la magie du crossover tout en apportant des nouveautés bienvenues.

Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga est un jeu développé par Nihon Falcom qui propose un crossover unique entre deux des franchises phares du studio : la série Ys et la série The Legend of Heroes: Trails. Sorti exclusivement sur la console PSP en 2010, ce titre est un jeu de combat orienté action dans un cadre multijoueur compétitif.

Le jeu s’inspire de la formule des jeux de combat mêlée à des éléments d’action-RPG. Il permet aux joueurs de choisir parmi un large éventail de personnages emblématiques des deux séries, comme Adol Christin (Ys) ou Estelle Bright (Trails in the Sky), et de s’affronter dans des arènes variées tirées des univers des deux franchises. Les combats se déroulent en temps réel, dans des environnements 3D ouverts où les joueurs peuvent utiliser des compétences spéciales, des attaques physiques et magiques, ainsi que des super attaques appelées Extra Skills. Chaque personnage possède son propre style de combat, fidèle à ses origines dans les RPG respectifs.

Le jeu rassemble des personnages des deux séries, tels que :

Ys : Adol Christin, Dogi, Feena, et Geis, entre autres.

Trails in the Sky : Estelle Bright, Joshua Bright, Olivier Lenheim, et Scherazard Harvey.

Le scénario propose un prétexte narratif pour réunir ces deux univers, situant l’action dans un monde parallèle où des héros de divers horizons sont convoqués pour des affrontements épiques