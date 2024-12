Le RPG d’action Yasha: Legends of the Demon Blade, développé par 7QUARK et édité par Game Source Entertainment, sera disponible le 24 avril 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Nintendo Switch, et PC via Steam. Le jeu prendra en charge de nombreuses langues, dont l’anglais, le français, l’italien, l’allemand, l’espagnol, le portugais, le japonais, le coréen, le chinois traditionnel et simplifié. Des éditions physiques seront disponibles pour PlayStation 5, PlayStation 4 et Switch au Japon et en Asie.

Yasha: Legends of the Demon Blade plonge les joueurs dans une aventure captivante au cœur du Japon féodal, mêlant mystère, humour et affrontements épiques. L’histoire s’articule autour de trois récits distincts, chacun lié par un ennemi commun : l’arrogant et puissant “Renard à Neuf Queues.”

Les trois protagonistes :

Shigure, la ninja immortelle

Trois siècles auparavant, un humain nommé « Yasha » a semé la terreur parmi les démons sous la Lune de Sang. Depuis sa disparition, un fragile équilibre entre humains et démons s’est installé. Mais cet équilibre vole en éclats lorsque des démons attaquent le village ninja. Shigure part en quête pour comprendre les étranges agissements des démons et retrouver son maître disparu.

Depuis des temps immémoriaux, les émissaires Oni de l’Inferno et les Okami du Royaume Céleste se disputent les ressources du monde humain. Avec l’arrivée d’un nouvel Okami prophétisé, l’équilibre est menacé. Pour exceller dans son travail, Sara part à la recherche de cet être légendaire.

Une rumeur prétend que celui qui obtient « Le Seigneur Cosmique » régnera sur le monde. Lorsque ce mythe prend vie dans le domaine de Konpeki, l’armée des renards à neuf queues attaque, plongeant le monde dans le chaos. Taketora lutte pour protéger son seigneur mais se retrouve piégé dans un cycle de malédictions démoniaques.

Yasha: Legends of the Demon Blade explore des thèmes variés tels que l’amour, la vengeance, l’amitié et les liens familiaux, tout en mettant en lumière les relations complexes entre humains et démons. Chaque protagoniste poursuit sa propre mission dans un monde bouleversé par des attaques démoniaques, mais leurs histoires s’entrelacent, certains personnages apparaissant dans les récits des autres.

En plus de leur quête, chaque protagoniste dispose d’un thème musical unique, interprété par leurs acteurs vocaux :

Yoko Hikasa (Shigure)

Ayana Taketatsu (Sara)

Rikiya Koyama (Taketora)

Bonus de précommande et éditions spéciales

Bonus de Précommande

Cartes postales (lot de deux) : Des cartes postales au relief tridimensionnel, créées grâce à une impression laser.

Édition Spéciale