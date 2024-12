Joey Drew Studios, le développeur derrière la célèbre série d’horreur Bendy, a officiellement révélé son prochain projet : Bendy: Lone Wolf. Le jeu, attendu pour 2025, marquera un nouveau chapitre dans l’univers sombre et torturé de cette franchise, déjà bien connue grâce à Bendy and the Ink Machine, sorti sur Nintendo Switch en 2018.

Dans ce nouvel opus, les joueurs incarneront Boris, le fidèle loup, dans une aventure centrée sur la survie. Piégé dans les couloirs sinistres et sans fin du studio d’animation de Joey Drew, Boris devra faire face à des monstres, des pièges, et à des défis de plus en plus difficiles pour découvrir les sombres vérités cachées dans les profondeurs du studio.

Caractéristiques principales :

Couloirs tordus : Explorez des niveaux générés de manière procédurale en incarnant Boris, qui recherche des fournitures, des armes, et des secrets dissimulés derrière chaque coin des corridors du studio.

: Explorez des niveaux générés de manière procédurale en incarnant Boris, qui recherche des fournitures, des armes, et des secrets dissimulés derrière chaque coin des corridors du studio. Chaos monstrueux : Affrontez des créatures animées des Dark Puddles à l’aide d’attaques bien planifiées et de pièges ingénieux. Repoussez-les avant qu’elles n’emportent Boris dans les ténèbres.

: Affrontez des créatures animées des Dark Puddles à l’aide d’attaques bien planifiées et de pièges ingénieux. Repoussez-les avant qu’elles n’emportent Boris dans les ténèbres. Frayeurs encrées : Fuyez l’Ink Demon, une menace omniprésente qui rôde dans l’ombre. À chaque battement de son cœur d’encre, cachez-vous et évitez d’être repéré pour survivre dans ce jeu haletant de cache-cache mortel.

Une suite très attendue

Avec une ambiance fidèle au style “rubberhose” propre à la série, Bendy: Lone Wolf promet d’intensifier les sensations de peur et de survie. Les fans de l’univers Bendy auront ainsi une nouvelle opportunité de plonger dans les profondeurs inquiétantes du studio Joey Drew.

Ogre Pixel a révélé que Jumper Jon, son jeu d’aventure plateforme au style metroidvania, arrivera sur Nintendo Switch en 2025. Les joueurs peuvent d’ores et déjà découvrir une première bande-annonce du jeu.

Une aventure en 30 secondes

Jumper Jon propose un concept unique : une aventure metroidvania condensée en sessions de 30 secondes. Le joueur incarne Jon, un petit diable vivant dans le Limbo. Un jour, un mystérieux objet tombe du ciel et provoque un grand bouleversement. En enquêtant, Jon découvre qu’il s’agit d’une fille nommée Jane. Ensemble, ils partent en quête pour comprendre et restaurer l’équilibre entre le bien et le mal sur Terre.

Caractéristiques du jeu

Un metroidvania original : Explorez des environnements variés et découvrez une aventure au rythme unique.

: Explorez des environnements variés et découvrez une aventure au rythme unique. Une histoire captivante : Plongez dans une intrigue intrigante centrée sur la lutte entre le bien et le mal.

: Plongez dans une intrigue intrigante centrée sur la lutte entre le bien et le mal. Des objets et capacités spéciaux : Trouvez des éléments uniques et de nouvelles compétences pour explorer les profondeurs de l’Enfer.

: Trouvez des éléments uniques et de nouvelles compétences pour explorer les profondeurs de l’Enfer. Sauvetage d’âmes : Collectez des trophées en secourant les âmes perdues.

: Collectez des trophées en secourant les âmes perdues. Contrôles intuitifs : Un gameplay accessible et fluide.

: Un gameplay accessible et fluide. Graphismes en style cartoon : Profitez d’un visuel coloré et charmant.

: Profitez d’un visuel coloré et charmant. Bande-son originale : Une musique immersive et mémorable accompagne votre aventure.

Le développeur NineZyme Ou a révélé que son nouveau jeu, Tile Tales: Pirate, sera disponible sur Nintendo Switch au cours du deuxième trimestre 2025. Ce jeu de puzzle à glissement de tuiles promet une aventure captivante avec un capitaine pirate maladroit et obsédé par l’or.

Une quête pour le trésor ultime

Dans Tile Tales: Pirate, les joueurs embarquent aux côtés d’un pirate farfelu qui, après un naufrage sur une île mystérieuse, doit explorer des environnements variés pour collecter des trésors brillants. Son voyage le conduira à affronter des singes ambitieux, des autochtones affamés, des villageois crédules, des esprits agités, des créatures gigantesques, des rituels vaudous, des ruines antiques, des coulées de lave, et même un ours un peu trop joueur.

Un gameplay stratégique et accessible

Le concept est simple : faites glisser les tuiles pour créer un chemin que le pirate pourra emprunter. Chaque puzzle combine exploration et réflexion, demandant aux joueurs de découvrir les trésors cachés avant de tracer le chemin optimal.

Pour les plus téméraires, chaque niveau propose un défi supplémentaire : obtenir une étoile bonus en réalisant le puzzle avec un nombre minimal de mouvements.

Caractéristiques principales

90 puzzles minutieusement conçus : Chaque défi est unique et amusant.

: Chaque défi est unique et amusant. 9 environnements intrigants : Explorez des paysages variés et mystérieux.

: Explorez des paysages variés et mystérieux. 10 scènes humoristiques : Découvrez l’histoire du pirate à travers des cinématiques pleines d’humour.

: Découvrez l’histoire du pirate à travers des cinématiques pleines d’humour. 40 personnages et créatures animés : Des rencontres mémorables enrichissent l’aventure.

: Des rencontres mémorables enrichissent l’aventure. 81 trésors brillants à découvrir : Collectez tous les objets précieux.

: Collectez tous les objets précieux. 252 étoiles à débloquer : Pour les complétionnistes prêts à relever tous les défis.

Mediascape et Birdkin Studio ont révélé leur collaboration pour lancer Curry Princess Gold sur Nintendo Switch. Ce jeu d’action casual, conçu par Saori Utsumi et Hideaki Utsumi, est attendu pour 2025.

Un duo talentueux derrière le projet

Saori Utsumi et Hideaki Utsumi, les créateurs de Curry Princess Gold, sont bien connus pour leur travail chez Capcom. Aujourd’hui, ils s’associent en tant qu’équipe Birdkin Studio pour proposer une expérience originale et décontractée.

Ils sont également célèbres pour leur oiseau, Gumi-chan, qui chante “WUE WUE WUE” et qui est devenu un mème viral sur internet.

Un gameplay accessible et joyeux

Dans Curry Princess Gold, les joueurs collectent des épices tombant du ciel pour gagner de l’or et préparer une variété de currys. Avec des contrôles simples et une progression décontractée, le jeu vise à apporter une touche de légèreté et de bonheur au quotidien.

Une version enrichie

Basé sur le jeu mobile Curry Princess, Curry Princess Gold propose plusieurs nouveautés :

Mode Histoire : Un mode enrichi qui introduit des rivalités stratégiques à affronter.

: Un mode enrichi qui introduit des rivalités stratégiques à affronter. Mode 2 Joueurs : Une expérience multijoueur pour partager le plaisir avec un ami.

: Une expérience multijoueur pour partager le plaisir avec un ami. Classement mondial : Les joueurs peuvent comparer leurs scores avec des concurrents du monde entier.

Pineapple Works, en collaboration avec GoodMorningMrFrog, a confirmé la sortie de Dance of Cards sur Nintendo Switch. Ce RPG tactique axé sur le jeu de hasard arrivera le 23 janvier 2025.

Une croisière mortelle sous le signe du poker

Dans Dance of Cards, seize passagers embarquent à bord du Magnific, un paquebot transatlantique, dans l’espoir de rejoindre le Nouveau Monde et d’y trouver une vie meilleure. Cependant, les choses tournent mal, transformant leur voyage en une lutte pour la survie.

Vous incarnez l’un de ces prisonniers forcés de participer à un jeu de cartes mortel. Durant sept jours, vous devrez affronter non seulement d’autres joueurs autour de la table de poker, mais aussi vos propres dilemmes. Vos décisions détermineront qui sera le premier à succomber, mais rappelez-vous : le destin, imprévisible, est aussi entre vos mains.

Caractéristiques principales

Mélange unique de poker et RPG : Dance of Cards combine habilement des mécaniques de jeu de cartes avec une profondeur narrative propre aux RPG.

: Dance of Cards combine habilement des mécaniques de jeu de cartes avec une profondeur narrative propre aux RPG. Exploration du paquebot : Parcourez le Magnific, un navire rempli de mystères et de secrets inattendus.

: Parcourez le Magnific, un navire rempli de mystères et de secrets inattendus. Paris risqués : Pour les plus téméraires, les Death Gambles offrent des enjeux encore plus élevés.

: Pour les plus téméraires, les Death Gambles offrent des enjeux encore plus élevés. Bande-son immersive : Un mélange de musiques angoissantes et entraînantes pour rythmer votre expérience.

: Un mélange de musiques angoissantes et entraînantes pour rythmer votre expérience. Mode en ligne : Défiez d’autres joueurs dans des parties multijoueurs intenses.

En septembre, Cosmo Machia avait annoncé TriggerHeart EXELICA Enhanced pour Nintendo Switch. Aujourd’hui, la date de sortie au Japon a enfin été révélée : le jeu sera disponible le 24 avril 2025. Deux éditions seront proposées : une version physique à 4 950 yens et une version numérique à 4 500 yens. Pour les grands fans, un bundle « Complete » sera également disponible pour 9 900 yens. Ce dernier inclut les jeux TriggerHeart EXELICA et TriggerHeart EXELICA Enhanced, un CD de bande-son sur deux disques, un guide du joueur dédié à la version « Enhanced » et une boîte spéciale.

Les nouveautés de TriggerHeart EXELICA Enhanced

Cette version améliorée intègre plusieurs ajouts et ajustements qui enrichissent l’expérience originale :

Un nouveau personnage jouable : Faintear (version originale) rejoint le casting.

: Faintear (version originale) rejoint le casting. Rééquilibrage : Ajustements des personnages existants pour un gameplay plus fluide.

: Ajustements des personnages existants pour un gameplay plus fluide. Mode histoire amélioré : Une version enrichie du mode histoire, avec des CGs en haute résolution supplémentaires.

: Une version enrichie du mode histoire, avec des CGs en haute résolution supplémentaires. Fonctionnalités pratiques : Inclut des fonctionnalités appréciées de l’original, comme le mode entraînement, les classements en ligne et la prise en charge de l’écran vertical.

Lors du PQube Asia Showcase, PQube a annoncé avec enthousiasme son partenariat avec Wisageni Studio pour présenter K-pop Idol Stories: Road to Debut ! Prévu pour 2025, le jeu sortira sur Nintendo Switch en versions numérique et physique.

Une immersion dans l’univers palpitant du K-Pop

K-pop Idol Stories: Road to Debut est une simulation de vie où vous endossez le rôle de manager d’un groupe de talents K-pop. Gérez leur emploi du temps, choisissez leur musique, sélectionnez leurs tenues et transformez-les en véritables superstars !

Caractéristiques principales :

Choisissez vos trainees : En tant que manager, apprenez à connaître leurs histoires, personnalités et points forts. Composez un groupe d’idols diversifié et harmonieux.

En tant que manager, apprenez à connaître leurs histoires, personnalités et points forts. Composez un groupe d’idols diversifié et harmonieux. Bande-son originale K-Pop : Définissez le concept de votre groupe et choisissez leur single de début, composé exclusivement pour le jeu par un compositeur K-pop.

Définissez le concept de votre groupe et choisissez leur single de début, composé exclusivement pour le jeu par un compositeur K-pop. Vos choix comptent : Serez-vous un manager strict et discipliné ou attentionné et compatissant ? Vos décisions influenceront le développement de vos talents et l’histoire du jeu.

Serez-vous un manager strict et discipliné ou attentionné et compatissant ? Vos décisions influenceront le développement de vos talents et l’histoire du jeu. Planifiez leurs emplois du temps : Danse intensive ou yoga relaxant ? Vos choix affectent la croissance du groupe et le déroulement de l’histoire.

Danse intensive ou yoga relaxant ? Vos choix affectent la croissance du groupe et le déroulement de l’histoire. Mini-jeux interactifs : Participez activement à leurs entraînements, que ce soit pour ajuster leur pitch vocal ou mémoriser des chorégraphies complexes. Obtenez un rang S pour maximiser leur potentiel !

Participez activement à leurs entraînements, que ce soit pour ajuster leur pitch vocal ou mémoriser des chorégraphies complexes. Obtenez un rang S pour maximiser leur potentiel ! Explorez leur monde : Découvrez des fragments de vie des autres personnages en explorant différents lieux sur la carte, et peut-être même quelques secrets…

Des décisions cruciales pour un succès retentissant

Chaque trainee possède ses propres traits de caractère et son histoire. Une candidate confiante pourrait séduire les fans mais perturber l’harmonie du groupe, tandis qu’une chanteuse timide pourrait avoir besoin de soutien pour briller sous les projecteurs.

Le type de manager que vous serez influencera le développement des idols et les relations avec elles. Privilégierez-vous les objectifs des membres du conseil ou serez-vous honnête avec vos trainees ?

Chaque semaine, planifiez leurs activités : entre entraînements rigoureux et moments de détente, vos décisions façonneront la progression de votre équipe et l’évolution de l’histoire.

Un jeu qui célèbre la magie du K-pop

Avec ses mini-jeux immersifs et une bande-son originale, K-pop Idol Stories: Road to Debut s’annonce comme une véritable lettre d’amour à la culture K-pop, combinant stratégie, créativité et narration captivante. Êtes-vous prêt à guider vos idols vers la célébrité ?

Aujourd’hui, Serenity Forge et Freebird Games ont annoncé que To the Moon : Sigmund Minisode 1 et 2 arriveront sur Nintendo Switch. Prévue pour début 2025, cette sortie permettra aux joueurs de redécouvrir ces deux expériences, initialement lancées sur PC en 2013 et 2015, offrant un aperçu élargi de l’univers de To the Moon.

Un regard plus profond sur l’univers de To the Moon

Les Sigmund Minisodes se concentrent sur le quotidien des docteurs Rosalene et Watts, explorant leurs vies personnelles et leur travail unique : permettre à des patients de revivre leur vie pour réaliser leurs désirs les plus profonds.

Minisode 1

L’histoire débute lors d’une saison festive mêlant joie et protestations publiques contre la société Sigmund. Les dilemmes éthiques et les défis émotionnels amènent Rosalene et Watts à remettre en question leur perception de leur travail.

Minisode 2

Le deuxième épisode approfondit encore plus les vies de Rosalene et Watts et les obstacles rencontrés au sein de la Sigmund Corporation. Cependant, ce minisode dévoile également des apparitions énigmatiques, des projets secrets et des moments inattendus, laissant entrevoir une intrigue plus vaste dans l’univers de To the Moon.

Une aventure introspective et émotionnelle

Ces minisodes, bien que courts, enrichissent considérablement la compréhension des personnages et des thèmes de To the Moon. Ils promettent d’offrir une expérience émotionnelle captivante aux nouveaux joueurs comme aux fans de longue date.

Êtes-vous prêt à plonger à nouveau dans cet univers poignant et à découvrir les mystères qui entourent la Sigmund Corporation ?

Les éditeurs indie.io et le développeur Today’s Games ont annoncé la sortie de ReSetna, un jeu de type Metroidvania à défilement horizontal. Disponible dès le 31 janvier 2025 sur Nintendo Switch et Steam, le titre sera également lancé sur PlayStation 5 et Xbox Series au cours du premier trimestre 2025.

Une histoire post-apocalyptique unique

Dans un futur fragmenté et post-organique, ReSetna raconte l’histoire d’un robot de combat du même nom, réveillé par l’IA APEX pour contrer le Signal, une fréquence digitale mystérieuse qui perturbe les unités robotiques.

À mesure que le Signal dérègle l’équilibre de ce monde brisé, ReSetna doit explorer des zones en ruine, découvrir des secrets cachés et éradiquer l’influence de cette menace avec l’aide de son fidèle drone IXA. Le jeu promet une expérience immersive, mêlant combats tactiques, exploration et narration environnementale.

Caractéristiques principales :

Sept zones uniques à explorer.

uniques à explorer. Plus de 20 heures de gameplay .

. Une narration riche soutenue par un univers visuel et sonore saisissant.

Des zones mystérieuses et des défis captivants

Un récent aperçu du jeu a révélé deux zones majeures : Acidia et la Darkness Zone.

Acidia, autrefois le siège d’Energetech Solutions, est devenue une terre désolée suite à des expérimentations hasardeuses sur l’Entropium, une substance synthétique instable. Ces tests ont ouvert des failles dans l’espace-temps, donnant naissance à la Darkness Zone, un lieu chaotique où les règles de la réalité sont altérées.

Une bande-son originale et immersive

Composée par Nikola Jeremic, la musique de ReSetna fusionne des sons organiques et synthétiques pour refléter l’atmosphère post-apocalyptique. En utilisant des instruments comme le métal et le bois, transformés pour évoquer une sensation de « dégradation », Jeremic mélange des éléments de synthwave rétro et d’ambientwave pour créer une ambiance sonore unique.

Un style artistique soigné et imaginatif

Chaque élément visuel du jeu, des personnages aux environnements, a été méticuleusement conçu par l’équipe artistique de Today’s Games. Chaque boss raconte une histoire sombre du passé oublié, exploitant la puissance de la narration visuelle pour immerger les joueurs.

Un système d’amélioration innovant

Le jeu propose un système d’amélioration Tetris Chip, permettant aux joueurs de collecter et personnaliser des capacités et des armes. Ce système favorise l’exploration et le jeu stratégique pour surmonter des défis de plus en plus complexes.

Une localisation globale et une démo disponible

ReSetna sera localisé dans neuf langues, dont l’anglais, le français, le japonais et l’espagnol, pour garantir une expérience immersive aux joueurs du monde entier. Une démo est d’ores et déjà disponible sur Steam, offrant une introduction au premier niveau du jeu, Polis13, et une confrontation intense avec un boss.

Le jeu complet proposera six zones supplémentaires, avec des styles artistiques vibrants, colorés et mystiques.

ReSetna est donc un titre incontournable pour les fans de Metroidvania, combinant une histoire captivante, un gameplay stratégique et un univers richement détaillé. Rendez-vous le 31 janvier 2025 pour plonger dans cet univers unique.