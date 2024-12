Découvrez le classement des ventes de la semaine sur l’eShop de la Nintendo Switch aux États-Unis, basé sur les données fournies par la boutique en ligne officielle.

Super Mario Party Jamboree est, une fois de plus, au sommet. Cependant, Okami HD a fait une belle remontée cette semaine grâce à une réduction massive et à l’annonce de la suite d’Okami lors des Game Awards 2024.

1. Super Mario Party Jamboree

2. Hogwarts Legacy

3. Okami HD

4. Stardew Valley

5. Minecraft

6. Overcooked 2

7. LEGO Harry Potter Collection

8. Mario Kart 8 Deluxe

9. LEGO Jurassic World

10. LEGO Marvel Super Heroes

11. MySims: Cozy Bundle

12. Hunting Simulator 2

13. My Cozy Room

14. Super Smash Bros. Ultimate

15. Nintendo Switch Sports

16. Balatro

17. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

18. Hole io

19. Animal Crossing: New Horizons

20. Super Mario Bros. Wonder

21. Among Us

22. Zelda: Echoes of Wisdom

23. Mortal Kombat 11 Ultimate

24. Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind

25. Stray

26. Little Friends: Dogs & Cats

27. Little Nightmares 1 and 2

28. Just Dance 2025 Edition Deluxe

29. Mario + Rabbids Kingdom Battle

30. Mario & Luigi: Brothership

Download-Only Games

1. Okami HD

2. Stardew Valley

3. My Cozy Room

4. Balatro

5. Hole io

6. Among Us

7. Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind

8. No More Snow

9. Cookulo

10. Dinosaur RPG: Dino Survival Simulator Survivor

11. Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered

12. Paper io 2

13. Namco Museum

14. Cozy Grove

15. Hollow Knight

16. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto

17. Supermarket Owner Simulator: Business

18. Antonblast

19. Hungry Shark World

20. Pico Park 2

21. Pico Park

22. Grand Rush: Highway Car Traffic Racing Simulator

23. RollerCoaster Tycoon Classic

24. Disney Dreamlight Valley

25. Clue

26. Arise: A Simple Story

27. Real Boxing 2 Remastered

28. Om Nom 2

29. Sword Art Online: Hollow Realization

30. Johnny Trigger Sniper