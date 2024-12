Un nouveau jeu intitulé Terminator 2D: NO FATE a récemment été classifié par l’Australian Classification Board pour plusieurs plateformes, dont la Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One et PC. Développé et publié par Reef Entertainment, connu pour le jeu de tir à la première personne Terminator: Resistance, ce nouveau titre semble s’orienter vers une expérience en 2D, comme le suggère son nom.

Le jeu a reçu une classification ‘M’ pour ‘Mature’ en raison de sa violence et de son langage grossier. Bien que les détails spécifiques sur le gameplay et l’histoire de Terminator 2D: NO FATE n’aient pas encore été révélés, le titre suggère une possible connexion avec l’univers de Terminator 2: Judgment Day.

source classification.gov.au