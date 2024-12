Un certain nombre de jeux Network ont été retirés du Nintendo Switch eShop. Si vous espériez vous procurer Samurai Jack : Battle Through Time, OK K.O. Let’s Play Heroes, Steven Universe : Save the Light ou Steven Universe : Unleash the Light, vous ne pourrez malheureusement plus le faire. L’ensemble des jeux a été retiré de l’eShop.

Aucune raison n’a été donnée pour l’instant. Des avis indiquant que les titres ne sont plus disponibles à la vente ont été publiés sur Steam, mais sans explication.

La plupart de ces jeux étaient auparavant vendus physiquement sous une forme ou une autre. Cependant, Steven Universe : Unleash the Light n’a jamais fait l’objet d’une quelconque sortie en boîte. Cela signifie qu’il est désormais impossible d’y jouer pour les nouveaux fans.