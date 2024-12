L’éditeur Global Game Studio vient de lancer les précommandes pour Wukong Sun : Black Legend sur l’eShop de la Nintendo Switch qui sortira le 26 décembre 2024, et ils essaient clairement d’embrouiller les joueurs avec un nom assez similaire à un jeu à succès sur d’autres plateformes.

Si vous ne voyez que l’illustration ci-dessus pour Wukong Sun : Black Legend, on vous pardonnera de penser que vous êtes en train de regarder Black Myth : Wukong, le jeu d’action à succès sur PS5, Xbox et PC. Il suffit de regarder les illustrations des personnages des deux jeux, côte à côte, ci-dessous.

Bien que l’art des personnages des deux jeux soit extrêmement similaire — un choix certainement délibéré —, les jeux eux-mêmes sont très différents. Wukong Sun: Black Legend, le prochain titre à paraître sur Nintendo Switch, est un jeu d’action et de plateformes en 2D qui n’a rien à voir avec Black Myth: Wukong. Cela dit, les développeurs et l’éditeur semblent espérer que certains joueurs se laisseront berner par l’illustration de la jaquette ou de l’écran-titre, et achèteront le jeu en pensant à autre chose.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Wukong Sun: Black Legend, voici tous les détails :

Plongez dans une épopée légendaire avec Wukong Sun: Black Legend!

Prenez le rôle du légendaire Roi Singe, Wukong, dans une aventure inspirée du célèbre conte chinois, La Pérégrination vers l’Ouest. Traversez un monde chaotique rempli de monstres puissants et de dangers insoupçonnés. Ce jeu propose une histoire riche en mythologie, mêlée à des combats intenses, des environnements époustouflants et des ennemis légendaires.

Caractéristiques principales :

Déchaînez le pouvoir légendaire : Contrôlez les compétences surpuissantes de Wukong et son style de combat extravagant pour écraser tous vos adversaires. Faites preuve de stratégie et de maîtrise pour remporter les batailles les plus acharnées.

Contrôlez les compétences surpuissantes de Wukong et son style de combat extravagant pour écraser tous vos adversaires. Faites preuve de stratégie et de maîtrise pour remporter les batailles les plus acharnées. Explorez quatre cartes chaotiques : Aventurez-vous dans des lieux emblématiques comme la Montagne des Fleurs et des Fruits, la Caverne de l’Os Blanc, la Montagne du Tonnerre Accumulé et Nibbana. Chaque zone est protégée par des boss redoutables tels que le Roi Démon Taureau, la Princesse Vent de Fer, le Démon de l’Os Blanc et même la main de Bouddha Tathagata !

Aventurez-vous dans des lieux emblématiques comme la Montagne des Fleurs et des Fruits, la Caverne de l’Os Blanc, la Montagne du Tonnerre Accumulé et Nibbana. Chaque zone est protégée par des boss redoutables tels que le Roi Démon Taureau, la Princesse Vent de Fer, le Démon de l’Os Blanc et même la main de Bouddha Tathagata ! Des niveaux palpitants : Relevez une multitude de défis à travers des niveaux variés, remplis de batailles dynamiques, de secrets cachés et de légendes mythologiques.

Relevez une multitude de défis à travers des niveaux variés, remplis de batailles dynamiques, de secrets cachés et de légendes mythologiques. Améliorez et personnalisez : Renforcez les capacités de Wukong grâce à des améliorations puissantes et débloquez quatre skins distincts pour personnaliser votre style de jeu.

Renforcez les capacités de Wukong grâce à des améliorations puissantes et débloquez quatre skins distincts pour personnaliser votre style de jeu. Un monde mythologique immersif : Plongez dans un univers inspiré des légendes anciennes, avec des visuels captivants et une narration mémorable.

Avec son gameplay dynamique et son hommage à la mythologie chinoise, Wukong Sun: Black Legend promet une aventure riche en action et en découvertes pour les amateurs de jeux d’action en 2D.