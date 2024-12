Certains petits jeux se retrouvent sur Nintendo Switch sans que nous sachions vraiment ce qu’ils font là… Thief Puzzle entre dans cette catégorie. Disponible gratuitement sur Androïd et IOS, il ne figure guère dans les free-to-play sur Switch. Mais alors, est-il vraiment nécessaire de mettre la main au porte-monnaie afin de jouir de ce titre sur Nintendo ?

Édité par QubicGames, Thief Puzzle est un titre sans histoire, sans fioriture. Le joueur, un voleur qui n’a pas beaucoup de morale, doit simplement soutirer ce qu’il convoite sans se faire repérer.

Attrape-moi si tu peux !

Thief Puzzle repose sur un concept très simple : attraper ce qui doit l’être. Le joueur incarne non pas le voleur à proprement parler, mais le bras de ce dernier, avec le joystick gauche. Un concept assez fun, il est vrai ! Celui-ci est très extensible et peut ainsi être amené aux quatre coins de l’écran. Grâce à ce bras digne d’un inspecteur Gadget haut de gamme, il doit récolter l’objet de ses convoitises, visible dans la bulle qui surplombe sa tête toute ronde. Il peut s’agir d’à peu près tout et n’importe quoi. Nous vous laissons découvrir cela…

Le looooooooong bras peut ainsi atteindre des zones improbables, contourner certains recoins, passer inaperçu… Il peut aussi être nécessaire d’attendre le bon moment afin d’attraper l’objet, à la manière d’un jeu (très simple) d’infiltration (d’un bras !). Tout cela reste très, très facile… mais, si le joueur est véritablement bloqué sur un niveau, il est possible de demander quelques bonus (attention à ne pas en abuser…). Il ne reste alors plus qu’à suivre le chemin indiqué… enfantin ! Les énigmes sont majoritairement très simples, certains niveaux se résolvent en une poignée de secondes.

Un jeu mobile…

Thief Puzzle est incontestablement un jeu mobile. Certes parfaitement jouable sur Switch, il n’en reste pas moins assez pauvre malgré son nombre important de niveaux. Tout cela peut rapidement se boucler en un court après-midi. Des DLC (payants : près de 2 euros chacun !) viennent compléter l’ensemble pour toutes celles et ceux qui en voudraient encore. Au-delà des nombreux niveaux qui se déverrouillent en multipliant les achats via les contenus additionnels, d’autres types de pinces sont disponibles. Comptez 5 mains différentes dans le jeu de base (avec la classique), 13 dans chacun des DLC. Il est aussi possible de changer le thème graphique du jeu : totalement sans intérêt.

Les graphismes du titre, parlons-en justement, sont particulièrement simples. Nous avons l’impression d’avoir devant les yeux un jeu flash, joli, il faut l’admettre… avec des décors et des idées assez variées, parfois très originales et drôles. Petits et grands pourraient bien sourire lors de certaines scènes.

Actuellement en promotion pour un peu moins d’un euro, pourquoi ne pas se laisser tenter afin de jouir d’une parfaite visibilité sur Nintendo Switch… mais au tarif initial de 5 euros, alors qu’il est disponible gratuitement sur mobile, c’est un grand non ! En revanche, la version smartphone est truffée de publicités…

Thief Puzzle est disponible sur l’eShop au prix de cinq euros.

