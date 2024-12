Joyeuses fêtes à tous et toutes ! Voici notre dernière sélection des promotions de l’eShop de l’année. Même s’il y a énormément de jeux Nintendo en promotion, nous avons décidé de nous concentrer sur les pépites indépendantes qui trainent sur l’eShop. En espérant que vous trouverez votre bonheur ! (attention, certaines promotions expirent dimanche).

Tangle Tower

3,35€ au lieu de 16,79€

Vous vous souvenez de Snipperclips ? Et bien voici Tangle Tower, des mêmes développeurs. Le jeu est disponible sur l’eShop à 3,35€ au lieu de 16,79€ jusqu’au 29 décembre (dimanche) !

Tangle Tower est un superbe jeu dans lequel nous menons l’enquête. Si l’aventure est un peu courte, il est très simple de se laisser charmer par son scénario ou son style bande dessinée. Surtout qu’à trois euros, c’est vraiment un tout petit investissement ! Notre testeur lui avait mis la note de 7,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre ici.

Unicorn Overlord

35,98€ au lieu de 59,98€

Première grosse promotion pour l’un des RPGs de l’année ! Unicorn Overlord est sur l’eShop au prix de 35,98€ au lieu de 59,98€ jusqu’au 29 décembre (toujours dimanche).

Vous cherchez un RPG récent, de qualité, au gameplay quasi-parfait et à la sublime direction artistique ? Alors n’hésitez pas, Unicorn Overlord est peut-être l’un des bijoux de cette année 2024. Nous l’avons noté 8,4 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre ici.

Tents and Trees

1,99€ au lieu de 9,99€

Votre portemonnaie souffre après les fêtes ? Tents and Trees est actuellement disponible sur l’eShop à 1,99€ au lieu de 9,99€ jusqu’au 12 janvier !

Tents & Trees est un puzzle game français qui mélange à la fois le Sudoku et le Démineur. Pour seulement deux euros, vous avez un jeu addictif, au concept singulier et au contenu quasi-infini ! Nous l’avions noté 8,2 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.

Lorelei and the Laser Eyes

17,24€ au lieu de 22,99€

Petite promotion pour un jeu sorti en mai 2024. Lorelei and the Laser Eyes est disponible sur l’eShop au prix de 17,24€ au lieu de 22,99€ jusqu’au 7 janvier.

Vous cherchez l’un des jeux indépendants de l’année (nommé au Game Awards par ailleurs), à la direction artistique hypnotique qui réussit à captiver le joueur en un regard ? Alors n’hésitez pas avec Lorelei and the Laser Eyes, ce jeu qui mélange à la fois le puzzle game et l’exploration. Notre testeur lui avait mis la note exceptionnelle de 8,7 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

F1 Manager 2024

17,49€ au lieu de 34,99€

La saison de Formule 1 est terminée et c’est donc le meilleur moment pour se laisser tenter par cette dernière promotion ! F1 Manager 2024 est sur l’eShop à 17,49€ au lieu de 34,99€ jusqu’au 8 janvier.

Hormis l’excellent Motorsport Manager (en promotion lui aussi), les jeux de gestion dans l’univers des sports automobiles sont rares. F1 Manager 2024 est un très bon opus qui souffre certes de graphismes défaillants mais qui possède un très bon gameplay qui vous comblera pendant des dizaines d’heure ! Notre testeur lui avait mis la note de 8,2 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.