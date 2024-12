Si vous jouez à Antonblast sur Nintendo Switch, vous serez peut-être intéressé de savoir qu’une nouvelle mise à jour est disponible, faisant passer le jeu à 60 images par seconde. Summitsphere a réussi à publier ce patch juste à temps pour Noël cette semaine.

Le développeur précise qu’en plus des 60 FPS, la mise à jour d’Antonblast apporte des correctifs de bugs « et plus encore ». Il est cependant difficile de savoir ce que recouvre exactement ce « et plus », mais cela reste une mise à jour assez importante.

Le parcours d’Antonblast jusqu’à la Nintendo Switch a été quelque peu mouvementé. Le jeu était initialement prévu pour novembre avant d’être reporté au 3 décembre. Une nouvelle date a ensuite été fixée, avec un lancement espéré d’ici la fin de 2024 sans engagement officiel. Finalement, le jeu est sorti le 13 décembre, rendant le retard relativement court.