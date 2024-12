Sorti en septembre 1994 sur Super Famicom, et uniquement au Japon, Rider’s Spirits se veut un clone de Super Mario Kart à la différence notable que les courses se déroulent ici avec des motos et non des karts. Et le voici qui a fait son retour sur l’eShop Nintendo depuis le 7 juin 2024, à tout petit prix. Prêts à une bouffée de nostalgie et à des courses endiablées seul ou à plusieurs ? Enfilez votre combinaison, votre casque, chaussez vos bottes et vos gants, n’oubliez pas vos protections et rendez-vous sur la ligne de départ !

Un portage qui fait le minimum syndical

Développé à l’origine par Genki, Rider’s Spirits, de son vrai nom « Bike Daisuki ! Hashiriya Tamashii – Rider’s Spirits » (à vos souhaits !), s’inspire énormément de Super Mario Kart. D’ailleurs, il partageait avec le jeu de Nintendo la puce DSP-1 qui permet de tirer le meilleur parti de la Super Nintendo. Cette version eShop est développée par Shinyuden et publiée par Masaya Games, qui s’était déjà chargé du jeu originel, et par Ratalaika Games qui n’est pas un développeur inconnu sur Switch puisqu’il s’est déjà occupé de porter plusieurs titres sur la console hybride de Nintendo comme par exemple Garlic.

Aucune traduction française n’est au programme, et vous aurez directement le choix entre l’anglais et le japonais au lancement du jeu. Puis vous pourrez soit débuter directement, soit vous plonger dans les options pour déterminer vos paramètres favoris en matière d’écran et de contrôles. Et l’on ne saurait trop vous conseiller que de vous pencher sur ces derniers paramètres afin de vous familiariser avec les touches utilisées dans le jeu ou de les déterminer vous-mêmes. Vous aurez également la possibilité de choisir la résolution de l’écran, les couleurs affichées et d’autres options pour rendre le jeu par exemple plus proche de la version jouée en 1994 sur une bonne vieille télévision à écran cathodique. Ou pas ! Petite coquetterie, il vous sera aussi possible de jeter un œil à la jaquette originale de Rider’s Spirits ou encore au manuel fourni avec le jeu… Hélas, ce dernier n’est pas traduit et est entièrement en japonais, vous voilà prévenus !

Super Mario Kart sur deux roues

Au niveau du contenu, vous aurez le choix entre huit personnages différents. Chacun d’entre eux aura sa propre monture, allant du scooter à la Harley Davidson en passant par les motos de cross et celles de course, et chaque monture aura ses propres caractéristiques : le scooter par exemple sera plus maniable que la Harley Davidson, et la moto-cross sera plus à l’aise sur les terrains glissants que la moto de course par exemple, qui elle en revanche aura une accélération et une vitesse de pointe supérieure aux autres. Plusieurs modes de jeu sont disponibles, le principal en solo étant le mode Grand Prix qui comporte trois niveaux de difficulté avec à chaque fois cinq circuits à parcourir. Ceux-ci prennent place sur des terrains variés, de l’asphalte à la glace en passant par la terre. À côté de cela, on retrouve le fameux « time trial » où vous pourrez tenter de battre le meilleur tour sur chaque circuit du jeu, et le mode « endurance » où le but sera de faire des relais avec un autre pilote tout en évitant la panne d’essence.

Durant les courses, vous aurez trois shots de boost, que vous pourrez utiliser à votre guise (idéalement dans les longues lignes droites, ou si le virage qui vient n’est pas trop serré !) si vous voyez que vos adversaires sont en train de vous larguer ou de vous rattraper. Vous pourrez également, tout comme dans Super Mario Kart, utiliser des items pour ralentir vos adversaires, comme un missile rendant celui qui est touché aveugle pendant quelques secondes. Et si c’est vous qui êtes touchés, vous aurez alors intérêt à connaître le tracé par cœur car il s’agit de l’item le plus handicapant ! Amusantes, ces « armes » tiennent toutefois une place plus anecdotique que dans Mario Kart puisqu’elles ne sont pas disséminées partout sur les circuits. En effet, à de rares exceptions, elles sont placées à proximité de la ligne d’arrivée.

Enfin, sachez qu’outre le mode solo, Rider’s Spirits vous permet de jouer à plusieurs en local, jusqu’à quatre en écran splitté. On aurait pu espérer l’ajout d’un classement en ligne par exemple pour ce portage, mais hélas ce n’est pas le cas. D’accord, ça reste un jeu de l’époque 16 bits, mais un petit ajout de ce genre aurait quand même fait plaisir ! Quoiqu’il en soit, le multijoueur bénéficie d’un mode de jeu spécifique, nommé « chicken run » où le but se rapproche du film « la fureur de vivre » puisque vous affronterez un autre joueur dans une course où il faudra stopper votre engin avant qu’il ne tombe d’une falaise.

D’époque, tant au niveau de l’image que du son

Graphiquement, il est difficile de juger le titre mais si vous connaissez ou avez connu Super Mario Kart sur Super Nintendo, vous ne serez pas dépaysés ; changez simplement les karts par des motos, les personnages hauts en couleur de Nintendo par des motards et vous obtiendrez Rider’s Spirits ! Si vous jouez seul, sachez que la partie haute de l’écran représentera soit une carte du circuit, soit la vue arrière de votre engin, comme si vous regar

diez dans vos rétroviseurs ; pratique pour savoir où sont vos adversaires ! Et au niveau de la maniabilité, celle-ci ne souffre d’aucun défaut même si on aurait pu souhaiter une différenciation plus marquée entre les différents engins du jeu.

Enfin, niveau sonore, les musiques sont de très bonne qualité et collent bien à l’ambiance des courses sans pour autant être inoubliables. Les différents sons sont également de bonne facture avec de petits effets bienvenus lorsqu’on utilise les objets et le seul reproche que l’on peut faire à Rider’s Spirits sur ce point concerne le son des moteurs. Certes, les mécaniques des motos dans la vie réelle ont tendance à aller dans les aigus, mais dans le jeu le rendu finit par être horripilant. Et pour être complet, il n’y a pas non plus de différences entre les différents deux-roues disponibles (on pensera notamment à la Harley qui aurait pu profiter d’un son plus rauque et caverneux que celui des motos de course).

Rider’s Spirits est disponible depuis le 7 juin 2024 sur le Nintendo eShop au prix de 5,99 euros.