Joueurs de Pokémon UNITE, votre prochain Pokémon a été révélé, et il rejoindra le jeu dans quelques semaines.

Nous avons appris aujourd’hui que le Galopa de Galar fera son entrée dans Pokémon UNITE, et qu’il arrivera le 23 janvier 2025. Pour l’instant, aucun autre détail n’a été communiqué, il vous faudra donc patienter avant d’en savoir plus.

Dans Pokémon UNITE, rejoignez des Dresseurs du monde entier qui se rendent sur l’île d’Aeos pour participer aux Batailles Unifiées ! Dans les Batailles Unifiées, les Dresseurs s’affrontent dans des combats d’équipe à 5 contre 5 pour voir qui peut marquer le plus de points dans le temps imparti. Le travail d’équipe est essentiel, car vous et vos coéquipiers devez vaincre les Pokémon sauvages, monter en niveau, faire évoluer vos propres Pokémon et empêcher l’équipe adverse de marquer des points. Mettez votre travail d’équipe à l’épreuve et remportez la victoire !