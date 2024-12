De plus en plus de leaks, crédibles ou non, concernant la prochaine console de Nintendo sont partagées chaque jour. La dernière en date nous vient une fois de plus de NextHandheld, qui a déjà partagé de nombreuses photos et détails. Bien sûr, aucune de ces informations n’a encore été vérifiée, et il y a toujours un débat sur la fiabilité de ces informations, mais vous pouvez jeter un coup d’œil et juger par vous-même.

Selon NextHandheld, le successeur de la Switch sera disponible dans plusieurs couleurs différentes, et cela s’étend également aux nouvelles couleurs des Joy-Con. L’un de ces combo de couleurs sera supposément une combinaison de blanc, de bleu et de noir. NextHandheld a partagé une photo floue en gros plan d’un Joy-Con noir et orange que vous pouvez voir ci-dessus.