Le jeu vidéo The Bridge Curse 2: the Extrication fait suite à un premier volet intitulé The Bridge Curse : Road to Salvation, mais fait surtout suite à un film taiwanais sorti sur Netflix en 2020, où des étudiants cherchent à comprendre la malédiction qui pèse sur un pont de leur campus, pont depuis lequel une élève se serait suicidée. Vous aimez les histoires de fantômes, de hantise, de possession ? Vous allez être servis !

Histoires de fantômes taiwanais

Avant toute chose, il convient d’avertir les joueurs que le jeu est uniquement proposé en langue anglaise. Certes, il y a des sous-titres en anglais, mais il faut une certaine maîtrise de la langue de Shakespeare pour profiter de l’histoire proposée. The Bridge Curse 2: the Extrication est un jeu horrifique en vue FPS avec des composantes fortes d’exploration, mais aussi parfois un peu d’infiltration. Le joueur va incarner plusieurs personnages pour comprendre la malédiction ou plutôt les malédictions qui pèsent sur les bâtiments de la Wen Hua University.

The Bridge Curse 2 étant un jeu de fantômes, on va en croiser de différentes époques, et tenter de comprendre ce qui leur est arrivé. Le joueur déplace un personnage de nuit dans les couloirs désertés de l’université à la recherche d’indices pour résoudre un mystère, mais il arrive aussi souvent qu’il faille échapper à des créatures monstrueuses. Un ascenseur est au centre de nos pérégrinations, et cet ascenseur qui sert de refuge parfois, ouvre ses portes sur des endroits glauques et angoissants pour notre plus grand plaisir de fan d’horreur. L’ascenseur qui est fréquemment un objet maléfique dans les films d’horreur ne déroge pas à la règle ici.

Le jeu se déroule sur quatre chapitres, un par héros de cette aventure. On commence par la première héroïne, Sue Lian, reporter pour l’United News, qui vient enquêter sur des meurtres ayant eu lieu en 1960 et en 2000. Chaque chapitre se déroule en une à deux heures, et les chapitres suivants nous font incarner trois étudiants qui ont décidé de tourner un film étudiant sur les meurtres ayant eu lieu dans leur faculté des années auparavant.

Fantômes contre fantômes

Le jeu est fluide, les déplacements sont simples car la carte de jeu n’est pas immense, et on retrouve certains endroits d’un chapitre à l’autre. Les énigmes sont intéressantes, assez simples si on aime ce genre de jeu et ce genre d’énigmes, mais elles ne sont pas bébêtes non plus. Graphiquement, c’est joli pour de la Switch.

Sur le plan sonore, il n’y a pas trop de musique à certains moments et les bruits des pas dans les couloirs vides de la fac sont suffisamment angoissants pour faire monter la tension. Sinon l’ensemble des musiques correspond exactement à ce que l’on peut attendre de ce genre de jeu d’horreur. Elles soulignent l’action, elles participent aux effets réussis de jumpscares et elles créent une ambiance propice à se faire soi-même des frayeurs.

Un point cependant peut être parfois gênant, il y a beaucoup de cut-scenes pour raconter l’histoire mais elles coupent l’élan du joueur qui ne sait pas trop s’il va reprendre le contrôle de son personnage rapidement, ou si les explications vont durer encore quelques dialogues. Ces cinématiques sont bien intégrées au jeu et apportent une vraie profondeur à l’histoire donc c’est gênant sur le plan du gameplay mais c’est intéressant sur le plan de l’aventure globale. Le scénario est bien ficelé, les dialogues sont nombreux (en anglais), mais jamais de trop, ni jamais trop longs.

The Bridge Curse 2: The Extrication est disponible sur l’eShop au prix de vingt-cinq euros environ.